Igor Cukrov ponovno na tronu! Nastup posvećen Oliveru Dragojeviću donio mu drugu pobjedu

Šesta epizoda glazbenog-scenskog spektakla 'Tvoje lice zvuči poznato' još jednom je potvrdila zašto se ovaj show s nestrpljenjem prati svake nedjelje. Emocije, energija i neponovljive transformacije obilježile su večer, a pobjedu je po drugi put u devetoj sezoni odnio Igor Cukrov koji je utjelovio legendu hrvatske glazbe Olivera Dragojevića i svojom interpretacijom pjesme 'Trag u beskraju' dirnuo žiri i gledatelje. Vidno ganut, Igor je nakon pobjede izjavio: „Ne znam što reći osim da je ovo bilo nekako baš spontano, baš je nekako iz duše došla pjesma. Mislio sam da možda neću moći pokazati što sve znam, ali bilo je baš nekako u mjeri. Sretan sam s vokalom i sa svime. Hvala vam lijepa svima! Svoju nagradu dajem udruzi 'Društvo Naša djeca' iz Ivanić-Grada, neka im je na radost i nadam se da će im dobro doći te da će stvarno dobro iskoristiti donaciju.“ Nakon njegove fenomenalne izvedbe, članovi žirija nisu skrivali emocije i suze. „Pokušavam naći riječi što bih ja tebi rekao… Ja Olivera slušam svakodnevno i on u meni izaziva buru emocija, buru najljepših osjećaja koje čovjek može osjetiti kad sluša njegovu glazbu. Neizmjerno sam sretan što smo nakon dugo, dugo vremena u ovom showu dobili dostojnog kandidata da nam donese i iznese Oliverovu dušu“, poručio je Mario Roth.

„Tebi se dogodilo da si dobio najvećeg od najvećih, a to zahtijeva jednu veliku hrabrost i jednu veliku odgovornost. Ti si došao ovdje i nekako si sve to konzumirao – i hrabrost i odgovornost – i došao si s takvom lakoćom koja je toliko dirljiva da jedino što ti mogu reći je veliko hvala. Napravio si nam nešto predivno“, zaključio je Goran Navojec. „Ježila sam se, toliko sam bila koncentrirana na tebe i taj tvoj vokal… Ta rašpa koju si dobio, ti momenti gdje sam čula baš Oliverov glas… Očekivala sam da ćeš biti fenomenalan i odličan, ali nisam očekivala da ćeš izazvati ovakvu emociju u meni“, priznala je Minea, a Enis Bešlagić je za kraj zaokružio dojmove riječima: „Teško će više tko danas izazvati ovakvu emociju“. Nakon emisije, Igor je podijelio i svoje dojmove oko druge ovosezonske pobjede: „Druga pobjeda je iza mene. Jako sam sretan i zadovoljan. Posebno mi je drago zbog mojih kolega koji su me počastili pobjedom. Ovaj dan ću pamtiti jako, jako dugo. Posebno sam emotivan po pitanju Olivera i njegovih pjesama koje mi jako puno znače.“

Uz Igora, ostali kandidati također su oduševili svojim izvedbama. Mada Peršić, nakon Brucea Springsteena, utjelovila je članicu žirija Mineu i donijela njezinu lepršavu energiju na pozornicu pjesmom 'Rano'. „Za ovaj nastup upotrijebit ću toplinu i sunce, jer je Minea jedno sunce i jako me razveseljava“, rekla je Mada prije nastupa, a Minea joj je nakon izvedbe poručila: „Ja ću si dati za pravo da prva prokomentiram našu Madu, jer si me toliko vratila u te moje početke i tu pjesmu koja je odjeknula kao bomba… Ali ti si skinula sve! Ja sam danas u tebi vidjela sebe te godine.“ Nakon Made, pozornicu je preuzeo pobjednik prošle epizode Devin Juraj, koji se ove nedjelje našao u ulozi fantastične Angeline Mango, prošlogodišnje talijanske predstavnice Eurosonga, s pjesmom 'La Noia'. „Nije mi bilo toliko teško na probama koliko mi je zapravo bilo uskladiti sve – tekst, korake, pjevanje i sve ostalo“, priznao je Devin, a Mario Roth ga je pohvalio riječima: „Devine, ono što je kod tebe fascinantno je to što kad staneš na pozornicu i dođeš u ovakvom kostimu – nema ni trunke nelagode. Potpuno izađeš iz svoje zone komfora i to je zapravo bit ovog showa. Da se jednostavno opustite, igrate i uživate u svakoj transformaciji. Nemam više riječi – bio si fantastičan, super, fenomenalan…“ Pjevačica Stela Rade, nakon što je u prošloj epizodi briljirala kao Eminem, ovaj put je utjelovila regionalnu zvijezdu Seku Aleksić i izvela pjesmu 'Aspirin'. „Na probama mi je bilo jako zabavno. Do sada mi je ovo možda najbezbrižnija transformacija – pjesmu sam već izvodila, ali ipak moram pripaziti na neke stvari jer trebam doslovno imitirati“, rekla je Stela, a Minea joj je nakon nastupa poručila: „Wow! Uvijek se pripremiš, uvijek dobro uđeš u ulogu, daš maksimalno od sebe i ustvari – tako se to radi! Zato mi je drago što si danas otišla u jednu potpuno drugu krajnost i pokazala da možeš izvoditi i ovakvu vrstu glazbe. Svaka ti čast!“

U cipele legendarnog Mate Miše Kovača uskočila je Marcela Oroši i izvela njegov bezvremenski hit 'Ti si pjesma moje duše'. „Na probama mi je bilo jako zabavno. Čim Mišo izađe na stage, čim krene prvi takt – publika sve preuzme. Kad digne ruke, raspjeva cijelu dvoranu – to je njegova moć“, zaključila je Marcela, a upravo se to dogodilo i za vrijeme njezinog nastupa. „Ovo je bilo vrlo, vrlo hrabro. Ti si to držala od početka do kraja – to je bio jedan tvoj Mišo na kojem ti mnogi mogu pozavidjeti. Zaista si izgradila njegov svijet u sebi i donijela ga nama. Hvala ti lijepa“ – zaključio je Goran Navojec. Glumac Domagoj Nižić na jedan dan postao je popularna izvođačica Miach i izveo pjesmu „NLO“. „Miach mi je baš legla. Težak je to zadatak, ali mislim da sam tek sad shvatio da sam rođen da budem pjevač!“, izjavio je Domagoj kroz smijeh, a Enis Bešlagić nije skrivao oduševljenje: „Meni je jako drago da se ti uvijek uneseš i doneseš sve do maksimuma. Nisam bio ovdje dvije epizode, a ti si toliko napredovao! Kad je pjesma krenula, znao sam da će ovo biti hit. A koreografiju si pojeo. Bilo je fenomenalno, stvarno si bio top!“

Megapopularnu Lady Gagu utjelovio je Marko Bošnjak i izveo pjesmu „Stupid Love“. „Presretan sam što mi je gljiva dodijelila Lady Gagu jer je apsolutno obožavam“, rekao je Marko, a nakon njegovog nastupa Mario Roth je zaključio: „Ovo zaista nije lako, jako je zahtjevno. Lady Gaga je možda lakša za ženske izvođače – ona je klasičan primjer mezzosopranistice. Ima taj jedan ženstveni ton, ali i tamniji i zreliji od lirskog soprana. Marko, meni je ovo bio tvoj najbolji nastup do sada!“ Kao šećer na kraju, Meri Andraković transformirala se u Justina Biebera i devetu epizodu privela kraju medleyjem pjesama 'Love Yourself' i 'What Do You Mean'. „Gljiva me stalno pretvara u muškarce, a ja sam u ovom showu shvatila koliko volim biti žena – nositi haljine i štikle, ali i koliko je teško biti muškarac!“, priznala je Meri kroz smijeh. „Navijački sam raspoložen prema Justinu Bieberu. Nakon onoga što smo večeras vidjeli – ti si stvarno donijela neke stvari. Bila si frapantna, i sličnost, i izvedba. Čestitam ti, bilo je impozantno“, za kraj je zaključio Goran. Kandidate za samo sedam dana čekaju novi transformacijski izazovi, stoga ne propustite nastavak ove glazbene avanture već iduće nedjelje u 20:15 na Novoj TV!