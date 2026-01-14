Naši Portali
POSEBAN POVOD

FOTO Kako izgleda majka Zrinke Cvitešić? Rijetku ju pokazuje, a od nje je ovo naslijedila

VL
Autor
Vecernji.hr
14.01.2026.
u 08:00

Naša proslavljena glumica Zrinka Cvitešić, koja privatni život čuva daleko od očiju javnosti, napravila je iznimku povodom rođendana svoje majke Višnje i objavila kolaž fotografija

Proslavljena hrvatska glumica Zrinka Cvitešić, poznata po tome što brižno čuva svoju privatnost, jučer je napravila iznimku i na Instagramu objavila kolaž fotografija povodom 72. rođendana svoje majke Višnje. U opisu objave glumica je kratko stavila hashtag #mama i mnoštvo emotikona srca, a kao pozadinsku pjesmu dodala je "Sretan rođendan" u izvedbi Tereze Kesovije. Objava je izazvala lavinu čestitki slavljenici, od koje je, tvrde mnogi, Zrinka naslijedila i prepoznatljivi osmijeh. Jesu li u pravu procijenite OVDJE.

Iako je samozatajna kada je riječ o obitelji, glumica je jednom prilikom otkrila koliko su joj roditelji značili. Nakon što je 2021. osvojila nagradu za promicanje hrvatske kulture u svijetu, Cvitešić je održala govor koji se i danas prepričava, a u kojem je otkrila svoj "recept za uspjeh", posvetivši ga upravo obitelji koja je za nju sve žrtvovala.

- Sad bi moj tata rekao da Turanj nije selo već predgrađe, ali ja ću reći selo. Selo odgaja dijete koje ne zna što su granice, ali vrlo dobro zna što je osjećaj pripadanja. Potrebni su vam roditelji koji voze polovan auto dovezen iz Njemačke, ali dijete ima koncertni klavir u sobi. Vjerojatno jedino dijete u selu tada. 1995. godine moji roditelji su sve izgubili, ali opet idu 'glavom kroz zid', jer dijete želi ići studirati u Zagreb, a to košta - ispričala je Zrinka u dirljivom obraćanju.

FOTO Evo kako izgleda sestra Zrinke Cvitešić: Rijetko je viđamo u javnosti, a kći joj se natječe u poznatom showu
Sarajevo: Svečana premijera filma 'Dražen'
1/20

Naglasila je kako je upravo ta bezuvjetna roditeljska ljubav, uz podršku sestre i djedova, bila ključni sastojak koji ju je oblikovao u osobu i svjetski priznatu umjetnicu kakva je danas. - Za recept za uspjeh treba vam i jedna sestra koja vam pred ispitni koncert iz klavira namjerno slomi mali prst jer joj ide na živce vaše učestalo vježbanje. U tom trenutku se kod vas rađa čelična volja za uspjehom. Koncert je svejedno odrađen s longetom od 20 centimetara. Trebaju vam i bake i dede, posebno jedan deda kojemu ste centar svijeta. Trebaju vam učitelji i profesori koji često nisu ni svjesni kolika je njihova zasluga u stvaranju jednog mladog bića - zaključila je glumica.

Ključne riječi
showbiz rođendan majka Zrinka Cvitešić

