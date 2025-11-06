Hvaljeni horor o nestanku cijelog jednog školskog razreda

Trenutak istine, HBO Max

Iza još jednog nespretnog prijevoda koji doista tek izrazom ima neke veze s radnjom filma, skriva se “Weapons”, hvaljeni horor Zacha Creggera. Hvaljenje je s razlogom je se radi o neobično uspjelom djelu iz neumirućeg žanra, odnosno jednog od rijetkih koji nikada nije trebao neko oživljavanje ili nešto slično. Da je tako nešto i trebalo, ovo bi očito bila za to povoljna vremena. No, dosta filozofiranja. “Weapons” je priča o iznenadnom nestanku praktično cijelog jednog razreda osnovne škole čija je razrednica Justine. Cijelog, osim jednog djeteta, Alexa Lillyja. Nju se automatski sumnjiči za neko teško nedjelo, jer ionako nije osobito popularna u Maybrooku američke države Pennsylvanije gdje se škola nalazi. Najglasniji je među njima građevinar Archer, otac nestalog Matthewa, koji smatra kako policija ne radi svoj posao kako treba te Justine treba pritisnuti daleko više jer zasigurno zna gdje su djeca. Učiteljica se slama pod pritiskom, no Archer shvaća kako iza svega ima i puno dubljih razloga, pa sama Justine nije mogla biti odgovorna za nestanak djece. Njih dvoje kreću u potragu koja će dovesti do nevjerojatnog saznanja koje odlazi u natprirodno i imat će svoj spektakularni završetak. Upravo taj završetak nama se nije osobito dopao, moguće i ostatku publike, pa je film, iako korektno ocijenjen, ostao bez zaista dobre ocjene koju inače po svemu zaslužuje. Kritičari ga, naravno, obožavaju, jer se u osnovi radi o priči o gubitku djeteta i tuzi koja prelazi u efektni paranormalni horor koji je na mahove doista napet i iznenađujuće strašan. Josh Brolin u ulozi Archera dokazuje kako je zaslužio sve dosadašnje uloge koje je i odradio na sličnom nivou, a odlično ga prati Julia Garner koju znamo iz “Ozarka”, ali i mali Gary Christopher u ulozi Alexa. Creggeru u za sada nevelikoj redateljskoj karijeri ovo nije prvi horor. Neloš je bio Barbar iz 2022. no ovdje je dotakao slavu na način koji bi mu mogao otvoriti vrata slično kao i Jordanu Peeleu. Uokvirio je ovaj film u gotovo uobičajeni okoliš za taj žanr, malo mjesto na zapadu Amerike, ali je uspio u taj horor utkati priču koja je bezvremenska, a aktualna pogotovo danas kada konvergencija medija ne dopušta više da se bilo kakav zločin prema djeci predugo skriva. Prilično smo uvjereni da je ozbiljan količina publike u nas već pogledala film, no isto tako da će ga ista publika rado pogledati još jednom. Oni koji nisu, svakako bi trebali to

učiniti, jer je riječ o jednom od boljih filmova ove godine koji još jednom etablira horor kao jedan od najpotentnijih žanrova općenite filmske povijesti.