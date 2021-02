HTV dobio brojne pohvale za In Memoriam program posvećen Đorđu Balaševiću

Da je Đorđe Balašević uistinu bio jedan od najboljih i najomiljenijih ponovno se moglo iščitati iz društvenih mreža, samo nekoliko sati nakon njegove smrti, kada je gotovo cijela Hrvatska gledala dokumentarni film Roberta Zubera "Na stanici u Puli" te koncert koji je u pulskoj Areni održao za Opću bolnicu Pula 2001. godine. I film i koncert prikazani su na Drugom programu Hrvatske televizije koja je tako odala počast velikom glazbeniku, a korisnici društvenih mreža nisu štedjeli riječi hvale za taj potez.

"Ovo je sve!", "Uzmite nam još 80 kuna zbog ovog", "Hvala vam za ovaj program", samo su neki od komentara s društvenih mreža koje su doslovce gorjele nakon što je objavljeno kako je legendarni panonski mornar izgubio bitku za život.

Glavni urednik HRT-a Bruno Kovačević zadovoljan je i podacima o gledanosti. Naime, iznosila je 9% AMR-a i 21 shr, što su ozbiljno dobre brojke. Usporedbe radi, to je u rangu najboljih domaćih dokumentaraca ili Dnevnika. Snimka koncerta objavljena na njihovoj Facebook stranici imala je više od 1200 shareova:

- Mi smo tako organizirani da u 20 minuta možemo, zbog izvanredne vijesti, prilagoditi program. Ova odluka o In memoriam programu posvećenom Đorđu Balaševiću, nije bila teška. Trebalo je samo pregledati i materijal koji imamo i lako smo odlučili što ćemo. Otišao je glazbenik koji je obilježio jednu epohu. Puno sam poruka dobio, ljudi su emotivno reagirali, čak su mi i neki zaposlenici slali poruke kako su ponosni na ovaj program. Neki su otvorili vino, gledali koncert i prebirali po vlastitim lijepim uspomenama, drago mi je da smo im to omogućili-kazao je Kovačević.