VIDEO Zaručila se jedna od naših najljepših misica, evo kako ju je iznenadio partner

Prelijepa Korčulanka Mia Rkman (28) zaručila se za dugogodišnjeg dečka Vanču. Priredio joj je iznenađenje u idiličnom ambijentu vinarije na njezinoj rodnoj Korčuli, a sretnim vijestima odmah se pohvalila na društvenim mrežama. Mia je na svojim Instagram storyjima podijelila video romantične prosidbe koji možete pogledati OVDJE, i pokazala blistavi zaručnički prsten. U objavama je otkrila kako se prosidbi uopće nije nadala, istaknuvši da ju je partnerov potez u potpunosti iznenadio i ostavio bez daha.

Podsjetimo, Mia je titulu Miss Universe Hrvatske ponijela 2019. godine, a iste je godine na svjetskom izboru ostvarila povijesni uspjeh. Plasirala se u Top 20 najljepših žena svijeta, što je jedan od najboljih rezultata koje je Hrvatska ikad postigla na tom prestižnom natjecanju. Svojom ljepotom i karizmom osvojila je svjetsku publiku i žiri te se time trajno upisala među naše najuspješnije predstavnice u povijesti izbora ljepote.

Foto: Instagram screenshot

O tom iskustvu svojedobno je govorila za Story, naglasivši koliko joj je natjecanje značilo. - Sudjelovanje u natjecanju mi je bilo jedno od najljepših trenutaka u životu. Osim što sam upoznala divne cure i stekla nova prijateljstva, naučila sam jako puno o javnom nastupu što mislim da će mi koristiti u životu - rekla je tada Mia, potvrdivši da je iz svijeta glamura ponijela vrijedne životne lekcije i uspomene.

Nakon predaje krune, Mia se nije posvetila isključivo svijetu mode, već je fokus stavila na obrazovanje, pokazavši svoju svestranost i ambiciju. Uspješno je završila studij sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, a tome je dodala i diplomu iz ekonomije i menadžmenta. Ovim je potezima dokazala kako uspješno gradi budućnost i izvan svjetala reflektora, balansirajući privatni život i akademske uspjehe.