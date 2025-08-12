Naši Portali
NA RODNOJ KORČULI

VIDEO Zaručila se jedna od naših najljepših misica, evo kako ju je iznenadio partner

12.08.2025.
Bivša Miss Universe Hrvatske Mia Rkman, koja se 2019. postala jedna od naših najuspješnijih misica, objavila je sretne vijesti. Njezin dečko zaprosio ju je na rodnoj Korčuli, a ona je sve otkrila na Instagramu.

Prelijepa Korčulanka Mia Rkman (28) zaručila se za dugogodišnjeg dečka Vanču. Priredio joj je iznenađenje u idiličnom ambijentu vinarije na njezinoj rodnoj Korčuli, a sretnim vijestima odmah se pohvalila na društvenim mrežama. Mia je na svojim Instagram storyjima podijelila video romantične prosidbe koji možete pogledati OVDJE, i pokazala blistavi zaručnički prsten. U objavama je otkrila kako se prosidbi uopće nije nadala, istaknuvši da ju je partnerov potez u potpunosti iznenadio i ostavio bez daha.

Podsjetimo, Mia je titulu Miss Universe Hrvatske ponijela 2019. godine, a iste je godine na svjetskom izboru ostvarila povijesni uspjeh. Plasirala se u Top 20 najljepših žena svijeta, što je jedan od najboljih rezultata koje je Hrvatska ikad postigla na tom prestižnom natjecanju. Svojom ljepotom i karizmom osvojila je svjetsku publiku i žiri te se time trajno upisala među naše najuspješnije predstavnice u povijesti izbora ljepote.

O tom iskustvu svojedobno je govorila za Story, naglasivši koliko joj je natjecanje značilo. - Sudjelovanje u natjecanju mi je bilo jedno od najljepših trenutaka u životu. Osim što sam upoznala divne cure i stekla nova prijateljstva, naučila sam jako puno o javnom nastupu što mislim da će mi koristiti u životu - rekla je tada Mia, potvrdivši da je iz svijeta glamura ponijela vrijedne životne lekcije i uspomene.

Nakon predaje krune, Mia se nije posvetila isključivo svijetu mode, već je fokus stavila na obrazovanje, pokazavši svoju svestranost i ambiciju. Uspješno je završila studij sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, a tome je dodala i diplomu iz ekonomije i menadžmenta. Ovim je potezima dokazala kako uspješno gradi budućnost i izvan svjetala reflektora, balansirajući privatni život i akademske uspjehe.

Ključne riječi
showbiz prsten zaruke Miss Universe Hrvatske Mia Rkman

