Tuga u kući Balaševićevih, njegova Olivera sjedi na prozoru: 'Đole je najviše volio ovdje piti kavu'

Nakon što je u medijima objavljeno da je legendarni kantautor Đorđe Balašević preminuo u 68. godini života njegovi brojni obožavatelji počeli su se spontano okupljati ispred njegove kuće u Novom Sadu. Jutros su na prozoru obiteljske kuće Balaševićevih novinari zatekli i njegovu neutješnu suprugu Oliveru.

-Đole vam je svoje dane posljednjih par godina provodio u kući. Tu je najviše volio provoditi vrijeme, piti kafu i družiti se s obitelji i prijateljima - kazala je Olivera novinarima 24 sata te ih ljubazno zamolila da pomaknu par crteža na drugu stranu.

Ispred kuće neprestano pristižu buketi cvijeća, plišani zečevi, pisma i poruke za preminulog glazbenika. Na jednoj od njih stoji "Računaj na nas".

Foto: Danijel Dragosavljević

O ljubavi Đorđa i Olivere Balašević mnogo se pisalo, on je stvarao za nju, a ona ga je obožavala do posljednjeg daha. Bili su jedan od najstabilnijih parova na sceni, a u braku su bili gotovo 40 godina. Njihova priča počela je krajem sedamdesetih u Novom Sadu. Olivera je još bila studentica, a Đorđe je već snimio neke albume. Olivera je bila i jugoslavenska reprezentativka gimnastike, no ostala je trudna i nije mogla otići na Olimpijske igre u Moskvi 1980. godine.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zaljubljeni Đorđe već joj je u početku počeo pisati pjesme, a među prvima je to bila 'Provincijalka' u kojoj Balašević i opisuje kako se zaljubio u djevojku iz Zrenjanina. Jednom prilikom je na službenoj stranici Đorđa Balaševića objavljeno kako je izgledalo njihovo vjenčanje. Naime, par je kasnio na vlastito vjenčanje i tada su već imali kćer Jovanu.

Olivera je htjela nositi bijelu vjenčanicu jer je htjela da njezina kći, jednog dana kad odraste, ima lijepe fotografije s vjenčanja svojih roditelja. Međutim, Đorđe nije pratio njen modni stil i on je na vjenčanje došao u tenisicama i trapericama. Kumove su doveli na prevaru na svadbu i rekli su im kako ih trebaju zbog snimanja neke emisije. Olivera priznaje da je imala tremu, a Balašević je, u svom stilu, cijelo vrijeme pričao viceve. Kasnije je često govorio da mu je život dobio smisao tek kad je nju upoznao, a od prvog susreta nikada nisu bili odvojeni duže od dva dana. Nakon što su u prosincu 1980. godine dobili kćer Jovanu, ubrzo im se rodila i druga kćerka, Jelena, a sredinom 1990.-ih dobili su i sina Aleksu.

Podsjetimo, Đorđe Balašević izgubio je životnu bitku u 68. godini nakon što se borio s upalom pluća. Srpski mediji pišu kako se borio s koronavirusom. Iako se činilo kako se oporavlja u petak mu se stanje naglo pogoršalo te je unatoč svom naporu liječnika, nažalost izgubio bitku. Podjetimo, prije tri dana primljen je u novosadsku bolnicu s upalom pluća. Novosadski umjetnik imao je puno obožavatelja i u Hrvatskoj, a redovito je punio naše najveće arene, poput zagrebačke i pulske.

Foto: Luka Stanzl/Pixsell