Pumpaj, Seve brate

Severina objavila novu pjesmu u kojoj progovara o vječitoj borbi žena za prave muškarce – bez laži i manipulacija

Severina najavila svoj novogodišnji koncert u Sarajevu
VL
Autor
Vecernji.hr
12.08.2025.
u 15:23

Spot, koji potpisuje Fabrika Sarajevo, koristi kadrove iz filmova starih stotinjak godina, stvarajući originalan spoj prošlosti i današnje borbe za ženska prava

Severina je na svom YouTube kanalu objavila (hit) singl 'Pumpaj, Seve brate', koji uz snažan ritam i duhovitu poruku, osnažuje žene naglašavajući muške slabosti, a u priopćenju stoji: 'Pumpaj, Seve brate' je Severinina poruka svima koji misle da žena ne zna što hoće – zna, i to glasno, jasno i s ritmom koji udara pravo u centar. Pjesma je to s tolikom dozom energije, ironije i ženske snage da ''nekima'' ni tlakomjer neće pomoći. (Kad vam frajer digne živce — vi njemu pritisak.) Kroz duhovitu i vizualno upečatljivu priču, 'Pumpaj, Seve brate' progovara o vječitoj borbi žena za prave muškarce – bez laži i manipulacija.

Spot, koji potpisuje Fabrika Sarajevo, koristi kadrove iz filmova starih stotinjak godina, stvarajući originalan spoj prošlosti i današnje borbe za ženska prava. Arhivski filmski kadrovi, majstorski uklopljeni u suvremeni ritam, daju spotu jedinstven retro – šarm i dodatnu dozu ironije. U maniri pravih balkanskih sapunica, u tekstu pjesme se nižu laži, svilena obećanja, prodana magla i ostale muške legende. A Seve? Ona u suknji, za mašinom, krpa rupe – metaforičke i doslovne – dok "muka bjelosvjetska" šara po svijetu.

'Pumpaj' je uzvik koji nosi energiju, ritam i stav – često se koristi u glazbi, sportu i na žurkama kao poziv na akciju ili podizanje atmosfere. U svakodnevnom govoru može značiti i ''guraj dalje'', ne staj ili ''daj gas'' – bilo da se radi o zabavi, poslu ili emocijama. U Severininoj pjesmi, 'pumpaj' ima novo značenje – to je ženski poklič protiv pasivnih, lažnih i nedoraslih muškaraca. To je riječ koja nosi ritam Balkana – glasna, duhovita, višeslojna i uvijek puna života.

Severina još jednom pomiče granice domaće pop kulture, spajajući humor, društvenu poruku i vizualnu estetiku na neočekivan način. Ipak, pjesma je sve što biste očekivali (i više) - energetska bomba, začinjena tekstom koji bi i starije gospođe u tramvaju prepričavale ("Da si me lagao, varao pa prodao…"), a sve uz zvukove koji pozivaju na akciju… Ili barem – na dobar ples. Ne zna se je li pjesma inspirirana stvarnim događajima, ali jedno je sigurno: "Ako ti je stalo — pumpaj. Ako si frajer — priznaj. A ako nisi — hvala, sljedeći." Glazbu i tekst potpisuje Severina, a aranžman Zvonimir Horvat.

VA
VanjaPlank
15:48 12.08.2025.

Već desetlječima parazitira na tim temama zbog svoje frustriranosti i nezadovoljstva vlastitim životom. Život joj se sastoji od licemjerstva

