Meghan Markle otkrila detalje o privatnom životu, podijelila koje skupo jelo princ Harry ne voli jesti

Netflix je objavio trailer za nadolazeću drugu sezonu emisije With Love, Meghan. U najnovijem traileru, Meghan Markle podijelila je koje jelo njen suprug, princ Harry, ne podnosi. Tijekom razgovora sa španjolsko-američkim kuharom Joséom Andrésom u traileru, Meghan je priznala: "Znate li tko ne voli jastoga? Moj muž." José je duhovito odgovorio: "I udala si se za njega?", što je nasmijalo Meghan.

Već duže vrijeme kruže priče o tome da se Harry i članovi njegove obitelji klone određenih morskih delicija zbog straha od mogućeg trovanja hranom. Ipak, bivši kraljevski kuhar Darren McGrady u jednoj je prilici pobio te nagađanja. Objavio je snimku kraljevskog menija iz 1989. koji pokazuje da je pokojna kraljica Elizabeta II. konzumirala jastoga. Druga sezona programa kreće 26. kolovoza. Trailer predvidljivo prikazuje Meghan u ulozi domaćice koja priprema jela, peče kolače, priprema napitke i ugošćuje poznate ličnosti. "Volim ideju da jednostavno provodimo vrijeme zajedno... i pronalazimo nove načine da pokažemo ljudima da nam je stalo", izjavljuje Meghan u traileru.

Službeni opis druge sezone navodi: "Meghan se vraća s zabavnom i dirljivom novom sezonom, dočekujući slavne kuhare, talentirane umjetnike i voljene prijatelje na praktične avanture ispunjene smijehom i otkrićima." Premijerna sezona programa nije oduševila publiku, što pokazuju dostupne kritike. Serija je na IMDb platformi dobila ocjenu od 3.2 od mogućih 10, dok na Rotten Tomatoesu bilježi 38% pozitivnih recenzija.

Britanski tisak bio je posebno oštar u svojoj kritici programa. Katie Rosseinsky iz Independenta dodijelila je emisiji samo jednu zvjezdicu od pet mogućih. Program je opisala kao "mučan i iscrpljujuć". Guardianov kritičar Stuart Jeffries označio je emisiju kao neukusnu te "treće uzastopno razočarenje" koje su Meghan i Harry proizveli za Netflix.

Određene publikacije pokazale su se blažima u svojim ocjenama, poput Harper's Bazaara koji je istaknuo da emisija predstavlja Markle u povratku "svojim korijenima", misleći pritom na njen lifestyle blog The Tig, koji je uređivala između 2014. i 2017. godine. Dodali su kako emisija uspješno uspostavlja "finu ravnotežu između prijateljskog životnog stila voajerizma".