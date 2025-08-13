Pogled od milijun dolara i žena njegovog života: Jole objavio fotografiju koja je izazvala lavinu nježnih komentara

Pjevač Jole na Instagramu je podijelio romantične trenutke koje je proveo sa suprugom Anom u jednom restoranu odakle se pruža magičan pogled. - Večeri s tobom - napisao je uz ove fotografije koje su njegovi obožavatelji odmah komentirali. Poručili su im kako su predivni i neka uživaju u svojoj ljubavi. U lipnju je ovaj par proslavio 19. godišnjicu braka i kralj zabave tim je povodom podijelio emotivnu objavu koja je ganula njegove brojne pratitelje. "19 godina zajedno – 19 godina ljubavi, smijeha, izazova i avantura. I dalje ruku pod ruku, i dalje srce uz srce. Tvoje oči su moj dom, tvoj osmijeh moje svjetlo. Volim te danas više nego jučer, a manje nego sutra", napisao je Jole uz fotografiju sa suprugom, izazvavši brojne čestitke od obožavatelja i prijatelja.

Zanimljivo je i kako je počela njihova ljubavna priča. Naime, Jole je pri upoznavanju u jednom splitskom kafiću zapisao pogrešan broj Aninog mobitela. - Krivo sam upisao njezin broj mobitela. Ni danas ne znam čiji je to bio broj, jer mi pozivi nikada nisu bili uzvraćeni. Srećom pa sam sreo našeg zajedničkog prijatelja i tako smo se ponovno povezali - ispričao je jednom prilikom pjevač. Jole je također priznao kako ga je Ana na prvu privukla svojim izgledom, no presudila je njezina osobnost u koju se istinski zaljubio.

Sudbonosno "da" izgovorili su 4. lipnja 2006. godine u crkvi Gospe od Otoka u Solinu, a veliko svadbeno slavlje za četiristo uzvanika nastavilo se u restoranu obitelji Grašo u Splitu. O toj se raskošnoj svadbi, na kojoj je jedan od najveselijih gostiju bio i Tonči Huljić, autor brojnih Jolinih pjesama, još danima pričalo. Ana se jednom prilikom prisjetila i simpatične anegdote s vjenčanja: - Grašin otac Zoran je rekao da mu je Jole tada skratio pet godina života jer je rekao da će biti jedan broj ljudi, a došlo je 50-60 ljudi više. Pa je falilo janjaca, pa je falilo rižota pa smo umjesto u 20 sati, u salu ušli u 22 sata. - ispričala je Ana.