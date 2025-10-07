Naši Portali
TUŽNA OBJAVA

Hrvatski voditelj doživio je najveću moguću tragediju, a sada se prisjetio pokojnog sina: 'Preplivali smo more'

07.10.2025.
u 19:43

Jakopović je i ove godine nastavio s projektom u spomen na pokojnog sina, kojeg je pretvorio u RokPoluotok i isplivao naš najveći poluotok - istarski

Profesor geografije, TV voditelj i bloger Domagoj Jakopović Ribafish emotivnom se objavom prisjetio sina Roka, koji je preminuo na prije sedam godina, a danas bi proslavio 20. rođendan.  - Sretan rodjendan Mališa. Preplivali smo more. Voli te tata, napisao je Ribafish pokraj videa na kojem pored mora vrti sinov fidget spinner. 

Podsjetimo, Domagoj je o gubitku sina govorio u nekoliko prilika. – Kad sam shvatio da mog Roka više nema, samo sam izišao na cestu, hodao i nadao se da će me nešto zgaziti. Gubitak djeteta je nešto najgore, sve boli, svaka sekunda je bolna. Bio sam prvih mjesec dana u transu, mozak je brisao memoriju, nisam prepoznavao ljude na ulici. Shvatio sam da ne smijem biti sam, a onda sam opet htio biti sam. Bio sam i na rubu da odustanem od života, otišao sam na Zanzibar posjetiti mjesto koje se naziva The Rock, kao i moj sin. Trebali smo to mjesto posjetiti zajedno kad maturira. Imao sam najcrnje misli, ali nešto mi nije dalo da si oduzmem život. Napisao sam knjigu i započeo Projekt RokOtok – plivamo između otoka na Jadranu i pomažemo djeci da više budu u prirodi, veselju i druženju. Jedini savjet koji ja mogu dati jest da svatko potraži stručnu psihološku pomoć kad osjeti da mu treba – rekao je tada. Projekt je nastavio i ove godine, a s ekipom je plivao oko Istre s ciljem povezivanja djece, roditelja i lokalnih zajednica sportom, ekologijom i edukacijom o važnosti kvalitetnog provođenja slobodnog vremena u prirodi.

– Projekti RokOtok i RokPoluotok u zadnjih sedam godina zbližili su puno roditelja i djece na hrvatskim otocima i našem najvećem poluotoku. Kroz anegdote, priče i brojke pokušavam ispričati što smo napravili i zašto se nikada ne treba predati. Uvijek postoji neki novi put, samo se ne smije odustajati – kazao je Ribafish.

– Bilo je i kriza, ljubomornih ljudi koji su postavljali pitanja zašto plivam, što glumim. Ali na kraju su pobijedili dobri i kvalitetni ljudi – kaže Ribafish. Njegova misija roditeljima šalje jasnu poruku da male avanture s djecom stvaraju najveće uspomene, mladima pokazuje kako nikada nije prerano početi mijenjati svijet, a svima ostalima dokazuje da ljubav i upornost nadilaze sve granice.

