Hrvatska glumica objavila fotku na kojoj se vidi kako doji dok je tata hrani: 'Ne osuđujte'

Glumica Lana Gojak Bajt (37) na svojem je Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira sa svojim tatom i kćerkicom Pinom. Lana je ovaj zaista prekrasan obiteljski trenuta odlučila objaviti kako bi pokazala da imati malu bebu zaista nije lako. Naime, na fotografiji glumica doji dok ju otac hrani, a u statusu ispod fotke objasnila je zašto je odlučila objaviti fotku za koju kaže da je vjerojatno "najneinstagramskija ikad".

"Ovo je vjerojatno najneinstagramskija fotka ikad i dugo se premišljam objaviti je ili ne. Objavljujem je jer mi je jako draga i pokazuje koliko je za uspješno dojenje potrebna podrška i ljubav okoline. Evo me tata hrani dok ja hranim Pinu koja je ovdje imala svega mjesec dana. Podoji su bili svakih sat, sat i pol vremena i trajali po pol sata. Dakle na cici non stop, nemalo puta ne stigneš ni na WC, a kamoli jesti i piti. A sve to moraš da bi imao mlijeka" započela je Gojak Bajt i nastavila:

"Zašto pišem sve ovo? Zato što mi se puno žena javlja i želim da znate da je ok da vam je teško, da je ok da odustajete ako vam je too much, da u slučaju da ipak ne odustanete s vremenom postane lakše, ali i da ćete stalno naletavati na nove izazove. Evo mene nakon 3,5 mjeseca dojenja kad je sve počelo funkcionirati kao urica zatekao mastitis, kurila sam 39.6 i čudila se kao pura dr*** jer sam bila uvjerena da se to događa samo na početku", dodala je , te poslala važnu poruku svima.

"Zato tražite podršku i budite podrška sestri, prijateljici ili nekoj random ženi. Ne osuđujte jer netko doji ili ne doji. Svatko ima svoje razloge, a jednadžba je jedna: SRETNA MAMA = SRETNA BEBA" zaključila je.

