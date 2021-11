Marijana Batinić otkrila da je doživjela incident sa psom: "Rastrgao ga iz čista mira, tužit ću vlasnika"

Voditeljica Marijana Batinić (40) na svojem je Instagram profilu podijelila fotografiju svog psa koji slavi osmi rođendan, a progovorila je i o incidentu zbog kojeg će tužiti vlasnika jadnog psa.

-Danas naš mali junak slavi osmi rođendan. Taman je negdje na pola svog životnog puta. Pišem 'junak', a on je zapravo i više od toga. Puna dva mjeseca mi je trebalo da se naviknem na to da je moj Nole izgubio oko i da se uopće odlučim i slova napisati na tu temu. Napao ga je pas iz susjedstva, prekrasan bijeli (sličan samojedu) i rastrgao ga iz čista mira. I ne, ne krivim tog psa nego gazdu, o kojem dovoljno govori to što nikad nije nazvao i pitao kako je Nole dok smo mi proživljavali pravu agoniju. Danima ga je bilo mučno i tužno gledati... Jadan, šokiran, onemoćao, dugo nije ni jeo ni pio, bojao se svakog zvuka, svakog pokreta, nije htio van iz kuće, nije se htio maziti… Ali oporavio se naš hrabri dečko i vratio nam se. Oko je izgubio, ali vedar duh i energiju nije. I da, namjeravamo tužiti tog bezobzirnog čovjeka, vlasnika psa koji ga je napao. Kažu da su nam 'izgledi dobri', ali bit će to pirova pobjeda - hrvatski zakoni pse tretiraju kao stvar, a Nole je samo jedna obična oštećena stvar. Da nije čistokrvan, vjerojatno bi vrijedio još manje. Jezivo! Svi vlasnici ljubimaca znaju koliko im oni znače, ne znam kako se nešto može promijeniti, ali kad vam pas izgubi oko to vam je otprilike kao da su vam biciklu probušili gumu…- napisala je Marijana, a ispod objave javili su joj se brojni pratitelji.

"Nole je zakon", "Ljubav", "Srećica, pravi borac", "Živio Nole", "Predivan je, neka mu je sretan rođendan", "Slatkiš mali", pisali su joj pratitelji, a neki su podijeli i svoja slična iskustva.

- I ja sam prošla slično. Samo što je moj pas od tog trena postao nepredvidiv i pomalo agresivan. A do tad je bio najveća maza na svijetu. A ja... Od tog dana ga se ne usudim šetati jer se jednostavno bojim svakog psa koji se nađe u blizini- napisala je jedna pratiteljica.

