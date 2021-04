Hrvati poludjeli za mladim Srbima, spotovi su im najgledaniji na YouTubeu

Srpski izvođači MC Stojan i Teodora Džehverović prošlog su vikenda objavili dvije zajedničke pjesme, a obje pjesme su već u YouTube trendingu u Hrvatskoj. Spotovi za pjesme 'Candy' i 'Voli me, voli me' zauzeli su visoko drugo i četvrto mjesto u trendingu, a svaki je skupio više od 3 milijuna pregleda u samo dva dana.

Ovaj dvojac svoju je suradnju najavio još u listopadu kada su i otkrili da se radi o čak dva zajednička singla. Videospotovi su snimljeni prošle godine, a Teodora i MC Stojan su objavu pjesama dugo vremena odgađali. U prosincu prošle godine MC Stojan je na svom Instagram Storyju napisao da će s objavom pjesama ipak pričekati 2021. godinu. Pjevačica Teodora prije premijere rekla je da se radi o dva različita projekta te da će publika vidjeti dva različita izdanja izvođača.

Njihova publika u komentarima je pokazala da im se pjesme sviđaju te su počeli naglašavati stihove koji su ih se dojmili.

„Greške su me skupo koštale“, jedan je od komentara, a ujedno i stih pjesme 'Candy'. Za pjesmu 'Voli me, voli me' slušatelji su istaknuli da je drugačija od onih koje su sada popularne. „Podsjeća na stil 90-ih“, jedan je od komentara na 'Voli me, voli me'.

Publika je i usporedila obje nove pjesme. „Ova pjesma ima bolji tekst, a 'Candy' ima bolji spot“, stoji u komentarima ispod videospota 'Voli me, voli me'. Dvojac je naglasio da su ove projekte uložili puno truda.

„Teodora i ja poklanjamo našu ljubav, a nju pronalazimo u glazbi“, rekao je Stojan, a prenio bljesak.info. Dodao je i da su to dva originalna projekta kojima su nadmašili svoja očekivanja.

Teodora je svoj prvi samostalni spot objavila je 2016. godine, a zvao se 'U 4 oka' te je bio provokativan kao i svi spotovi koji su uslijedili. Od tada je nanizala mnogo uspješnih pjesama poput 'Kristijan Grej', 'Trezna', 'Gasolina', ali i mnoge suradnje. Posljednje što je objavila bio je Mashup njezinih prijašnjih pjesama, a prije izlaska slušatelji su nagađali da će izaći nova pjesma. Teodora je sudjelovala i u realityju 'Zadruga' 2017. godine. MC Stojan publici je postao poznat po mnogim suradnjama sa srbijanskim izvođačima koje su postale hitovi.

Posljednjih godina proslavio se samostalnim pjesmama 'La Miami' i 'Šalji broj'. Posljednji singl koji je objavio bio je 'Tuturutu' koji je snimio s grupom Hurricane, predstavnicama Srbije na ovogodišnjem Eurosongu.

