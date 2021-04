Nekad je bila san svakog muškarca, a uoči 55. rođendana najavila je da se udaje za djevojku

Bez sumnje 80-ih godina najpopularnija Britanka bila je princeza Diana čije su fotografije svaki dan izlazile u tiskovinama, a tih godina po broju objavljenih fotografija najveća konkurencija bila joj je Samanta Fox.

Seks simbol 80-ih u četvrtak slavi 55. rođendan, a premda više ne uživa slavu kakvu je imala na početku karijere, i dalje izaziva pažnju. Popularnost je stekla zahvaljujući The Sunu koji je objavljivao njezine fotografije. Zbog svojih savršenih proporcija 90-60-90 ubrzo je postala jedan od najzaposlenijih modela u Velikoj Britaniji i mamila je uzdahe muškaraca diljem svijeta.

Poslije se otisnula u glazbene vode i 1986. izdala je album „Touch me“ koji je uvršten među stotinu najgorih pop ploča svih vremena. Obožavatelji nisu marili za mišljenje struke i hrlili su na njezine koncerte pa je tako u Indiji nastupila pre 70 tisuća ljudi u tri grada. Samantha je ljubila i muškarce i žene, a u knjizi koju je objavila 2003. godine priznala je da je zaljubljena u svoju menadžericu Myru Stratton. U vezi su bile sve do 2015. godine kada je Myra preminula. Četiri godine nakon njene smrti upoznala je novu djevojku, Lindu Olsen, za koju se nedavno i zaručila.

Foto: MAF/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL. Celebrate The 80's And 90's With The Hoff! TourCelebrate The 80's And 90's With The Hoff! Tour live at the Malmo Arena Featuring: Samantha Fox Where: Malmo, Sweden When: 11 Oct 2014 Credit: Emelie Andersson/WENN.comMAF/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL

Pjevačica i bivši model u knjizi je otkrila i kako je njen tata John bio alkoholičar, ovisnik o kokainu te je bio i nasilan. Šokantan je dio u kojem opisuje kako ju je otac jednom napao. Mjesecima ga je nagovarala da joj stavi radio u automobil, a kad on to nije učinio,

Fox je zamolila svog tjelohranitelja da to napravi. U tom trenutku u njenom ocu proradio je bijes i napao je Samanthu.

– Divljački me počeo udarati i cipelario dok sam rukama prekrivala glavu. Sestra Vanessa uspjela je u jednom trenutku maknuti oca od mene, a ja sam otpuzala u kuću. Tata je krenuo za mnom i počeo me gađati bocom. Ležala sam u krvi dok nije došla hitna – ispričala je Samantha. Samantha je posljednjih godina još uvijek nastupala, a koliko se promijenila fizički, prosudite sami.

VIDEO Majin sin ima medvjedića od 2120 kn, sin Marte Fernandes nosi D&G kapu od 1300 kn