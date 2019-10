Harry konačno potvrdio da nije u dobrim odnosima s bratom: 'Više se ne viđamo'

Princ Harry prvi put je priznao da postoje tenzije između njega i starijeg brata Williama. Naime, već neko vrijeme se šuška da braća nisu u dobrim odnosima.

- William i ja krenuli smo drugim putevima... Braća imaju dobre i loše dane, uvijek ćemo biti tu jedan za drugoga, ali jednostavno se više ne viđamo, nemamo vremena, prezaposleni smo - kazao je Harry u jednom intervjuu za vrijeme turneje Afrikom i tako odgovorio na glasine o tome da je njihov odnos narušen.

Mnogi su uvjereni da je za to ponajviše kriva Meghan Markle, jer su se počeli svađati u vrijeme kada je ona ušla u njihove živote.

Uragan Meghan, kako su je mnogi nazivali, od početka veze s princom krši pravila, što William ni njegova supruga Kate Middleton ne žele podržavati. Isto tako, William je na početku veze s bivšom glumicom savjetovao bratu da stane na loptu i pričeka s vjenčanjem, no Harry ga nije poslušao i to ga je povrijedilo.

Osim toga, William i princ Charles osuđuju medijske istupe mladog bračnog para, a nitko u Buckinghamskoj palači ih nije podržao kada su odučili tužiti britanske tabloide. Kroničar kraljevske obitelji Richard Palmer čak tvrdi da se svi srame te odluke.

Prve naznake velikog razdora u kraljevskoj obitelji počele su kada su vojvode objavile da više neće raditi zajedno na humanitarnim projektima.

Njihove dobrotvorne zaklade su se razišle i počele samostalno djelovati, a Harry i Meghan su prekinuli sve poslovne i formalne odnose s Williamom i Kate.