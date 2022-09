UŽIVO 'Smrt princa Filipa je za nju bio težak udarac kao da je to bio početak kraja za nju'

Britanska kraljica Elizabeta II. umrla je u četvrtak u dobi od 96 godina. Ranije je Buckinghamska palača priopćila da su liječnici zabrinuti za zdravlje 96-godišnje britanske kraljice i da je pod liječničkim nadzorom.

Novi kralj je Charles III. Od trenutka objave smrti ne prestaju pristizati reakcije iz cijeloga svijeta. Pratite uživo specijalnu emisiju Večernji TV-a u povodu smrti Kraljice.

Urednica i novinarka Večernjeg lista Martina Strukić koja dugi niz godina prati Kraljevsku obitelj u analizi i razgovoru s voditeljem Darijem Markasom komentirat će rasplet situacije u Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako će izgledati pogreb? Što sada očekuje Veliku Britaniju?

>> GLEDAJTE UŽIVO:

>> TIJEK EMISIJE:

Što će se sada događati?

- Charles je sada postao kralj i sada je Charles III. On je izdao priopćenje, naravno cijela obitelj je tužna i potresena. Slijedi, s obzirom da nije umrla u Londonu. Kraljevskim vlakom će njezin lijes biti prevezen do Londona što će biti vjerojatno najgledaniji TV događaj. Sjetimo se da je Dijanin sprovod gledalo više od 2 milijarde ljudi -

Spomenula si da je primila 15. premijerku, prvi joj je bio Churchill, osoba o kojoj učimo iz udžbenika?

- Tako je. Ispratila je brojne premijere. Recimo, Tony Blair bio je premijer kada je Diana umrla, on je tada vodio s njom brojne razgovore oko odavanja priznanja Diani. Dobila je tada veliku čast. Tada je Charles dobio veliku ulogu -

Slijede pripreme za sprovod?

- To je cijela procedura, bit će jako puno ljudi na ulicama koje će vjerojatno biti zatvorene. Treba vremena prije svega da se prebaci tijelo u London. Sve će trajati danima jer sve se planiralo unaprijed u operaciji Unicorn odnosno Jednorog. -

Tko je sljedeći prijestolonasljednik?

- Sada to mjesto preuzima William, zna se da je on uvijek bio Kraljičin miljenik i vjerujem da u slučaju nemira s kojima se Charles nije mogao dobro nositi pa bi onda Charles mogao abdicirati u korist Williama na sreću svih -

Što je s Harry i Meghan?

- Zanimljivo je da Harry se nije uspio probiti do Kraljice jer je zapeo u zračnoj luci, on i njegova djeca sada se pomiču u liniji nasljeđivanja. Meghan je ostala u Londonu -

Je li smrt princa Philipa, njezina muža, bio početak kraja?

- Definitivno. To ju je slomilo. Bila je čak završila u bolnici, što je Palača pokušala zataškati, ali sve su mediji doznali. No, onda se oporavila izdržala je Jubilej, no onda su je vidjeli sa štapom i jako je smršavila što je zabirnulo naciju. Vidi se prema nalazima liječnika da je izgledno da je umrla jednostavno od starosti, da organizam nije više mogao izdržati -

Većina ljudi je gledala seriju Kruna gdje je na zanimljiv način prikazana ljubavna priča Kraljice? Kakav je bio njezin brak sa Philippom?

- Činjenica je da je on bio Playboy da ima prošlost iz Njemačke i nacističko korijenje uz svoje sestre zbog čega je i promijenio prezime. Zanimljivo je da su oni u daljnjem rodu ustvari bili jer cijela ta loza vuče porijeklo iz njemačke. Zapravo, uopće nisu Englezi baš kao i Albert. Njemu je kao alfa-mužjaku bilo jako teško priviknuti se da je sada u sjeni kada je ona postala kraljica pa je onda on inzistirao na djeci. -

- Ona nikada nije trebala postati kraljica. Otac joj je rano umro, nakon što je od strica preuzeo krunu. Ona nije bila pripremana da bude kraljica, ali evo uspjela je biti uspješno na tronu i zaradila je jako puno novaca. Ona je obielj zvala The Firm.

Proputovala je cijeli svijet, bila je i u Zagrebu, što je 1972. pratio i Večernji list. Voljeli su je svugdje zar ne?

- Ona kada je nasljedila krunu još je Indija bila dio Kraljevstva i početkom 1970-ih se Indija uspjela separirati, no Australija, Kanada, oni i danas priznaju krunu. Naravno da je bila prepoznatljiva i da je obišla cijeli svijet kada je to bilo sve dio kolonija. Afrika je isto nju voljela -

- Ranije je bio i referendum kada je 86% Britanaca kazalo da žele zadržati monarhiju jer ih to čini posebnima -

Bi li ovo moglo ugroziti monarhiju?

- U medijima na Otoku sada se priča što bi i kako mogao mijenjati Charles u odnosu na Elizabetu. Ovisno o tome padat će mu i rast rejting. Teža mu je situacija jer ni on ni supruga nisu toliko omiljeni kao što je bila kraljica -

Podsjetimo, članovi kraljevske uže obitelji odmah po objavi liječnika pohitali su u njezin škotski dom, dvorac Balmoral, gdje je kraljica provodila ljeto.

Kraljica Elizabeta II. bila je najdugovječnija britanska vladarica i najstariji monarh na svijetu. Ranije ove godine kraljica Elizabeta proslavila je 70. godina na prijestolju.

Foto: Reuters/Pixsell Britanska kraljica Elizabeta II. napustila nas je u 96. godini života u Balmoralu u svojoj vikendici u kojoj je provela posljednje dane svog života.

Palača je objavila njezinu smrt u kratkom priopćenju, nakon čega slijedi 10 dana nacionalne žalosti i odavanje počasti njezinom dugom životu i rekordnoj vladavini.

"Kraljica je umrla mirno u Balmoralu danas poslijepodne", stoji u priopćenju Buckinghamske palače.

Foto: Buckinghamska palača

"Kralj i kraljica supruga ostat će u Balmoralu večeras i vratit će se u London sutra."

Najstariji od njezino četvero djece, Charles, princ od Walesa, koji je sa 73 godine najstariji nasljednik u britanskoj povijesti, odmah automatski postaje kralj Ujedinjenog Kraljevstva.