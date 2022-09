Daniel Popović pomaže sinu u showu, za oko mu zapela jedna kandidatkinja: 'Može se dokazati u krevetu'

Kandidati showa 'Ženim sina?' sve su bliže cilju, pa se svaki od njih mora suočiti s odabirom finalistica. Sebastian je mami Sanji već zaprijetio dovođenjem teške artiljerije, a sada je vrijeme da održi obećanje. Napokon će aktivirati gumb 'zovi tatu', a u emisiju će stići ni manje, ni više nego velika pjevačka zvijezda Daniel Popović. Sebastian je siguran da mu tata može pomoći, ne samo u tome da „spusti mamu Sanju na zemlju“, već i da mu pruži korisne savijete oko selekcije djevojaka. No čak ni dolazak tate Daniela neće poremetiti koncept mame Sanje koja je čvrsto fokusirana na planiranje svadbe, iako Daniel smatra da Sebastian još nije spreman za brak. „Ja ga još ne bi ženio. Nije on još zreo za to. Ja kad bi se ponovo ženio, ne bih se ženio više nikad! Zato što sam nezreo bio prije, a pogotovo sad – sad sam još gori“, našalit će se Daniel.

Čast da upoznaju tatu Daniela imat će i djevojke, a njihov će prvi susret biti vrlo zanimljiv. Sebastian će tati reći da se njegove djevojke vole i dobro slažu, što baš i nije istina jer su se između Georgette i Marinele nedavno javile trzavice. Tati Danielu djevojke će se svidjeti na prvu, pa će tako komentirati: „Bomba su sve, nema se što reći, svaka je bomba za sebe. Samo, čuj, tog pitona isto moraš držati na uzdi“. Dok će se ostale djevojke smijati Danielovim upadicama, Marinela će se užasavati: „Opet pričamo o nekoj životinji, živini“.

Nakon opuštenog druženja uslijedit će zadatak koji će Popovićima pomoći da odrede koja će djevojka biti prva finalistica. Dok će Sebastian i djevojke veselo izvoditi koreografiju koju su pripremili, tati Danielu za oko će zapeti Georgette. „Ona se čini već iskusna, što bi za njega bilo avanturistički čisto u redu, recimo da bi iskazao moć svog pitona. U tom smislu, to bi recimo i moglo. Kako će se dokazati? U krevetu! Ali i to prolazi“, zaključit će tata Daniel, dok će se Sanja hvatati za glavu zbog njegovih šaljivih komentara. Ipak, tata Daniel dokazat će da može biti i ozbiljan kada je u pitanju Sebastianova buduća odabranica, pa će tako zaključiti da je prema pojedinim parametrima Marinela prava žena za njega. „Ako govorimo već o tome kakvu ženu bi trebao imati Sebastian, onda bi trebao imati recimo takvog tipa ženu. Ne govorimo o vanjštini, nego o nekom unutarnjem biću koji je neotkriven prema van, ali se iskazuje kroz takve momente – način na koji se oblači, kako se šminka“, reći će tata Popović koji će se na kraju s mamom Sanjom složiti da je najbolje imati dogovoren brak jer u tom slučaju ne treba birati partnera.

Dogovoren brak ipak nije opcija za Sebastiana koji će nakon izvođenja koreografije odabrati prvu finalisticu. Koja će od tri djevojke ući u finale, ne propustite doznati u večerašnjoj epizodi 'Ženim sina?'.

VIDEO Doktori zabrinuti za zdravlje kraljice Elizabete: 'Prema njihovim preporukama sada je pod liječničkim nadzorom'