Halid ponovno izgubio na sudu, bivšoj partnerici mora platiti više od 70 tisuća eura

Poznati folk pjevač Halid Muslimović (64) ponovno je izgubio sudski proces protiv bivše partnerice Sonje Bašić. Prema presudi Osnovnog suda u Prijedoru, Muslimović je obavezan isplatiti ukupno 139.897 KM (71.537 EUR), što uključuje 117.152 KM (59.940 EUR) glavnice, 5.847 KM (3.002 EUR) zateznih kamata i 16.898 KM (8.626 EUR) sudskih troškova, piše Avaz.

Sonja Bašić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a sada nastanjena u Australiji, tužila je Muslimovića zbog prevare u iznosu od 400.000 dolara (351.040 EUR) tokom njihove veze od 2015. do 2018. godine, tvrdeći i da ju je fizički napao.

Tužba je podnesena 2019. godine, a sud je već jednom presudio u njenu korist, ali je Muslimović uložio žalbu. Vrhovni sud RS je predmet vratio na ponovno suđenje, ali je ishod ostao isti. Muslimović je odustao od vještačenja potpisa, što je dovelo do potvrde prethodne presude. Pored toga, Muslimović ima i druge pravne probleme – sud je presudio u korist Azi Handžić iz Prijedora, kojoj mora platiti 45.000 eura. Handžić je tužila Muslimovića 2020. godine zbog neisplaćenog novca, a konačna presuda nalaže da pjevač duguje 89.462 KM (45.749 EUR).

Saga između pjevača i bivše partnerice traje još od 2018. godine, a osim tužbe za povrat duga, isprepletena je i drugim ozbiljnim optužbama. Sonja Bašić, koja tvrdi da je s Muslimovićem bila u vezi od 2015. do 2018. godine, tužila ga je i za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Taj je slučaj već dobio svoj epilog na Osnovnom sudu u Banjoj Luci, gdje je pjevač pravomoćno osuđen na novčanu kaznu od oko 600 eura (1.200 KM) zbog tjelesnih ozljeda i ugrožavanja sigurnosti. Prema Sonjinim tvrdnjama, osim duga koji s troškovima i kamatama premašuje 107.000 eura, očekuju ih još dva sudska procesa: jedan za odštetu zbog pretrpljenog fizičkog i psihičkog zlostavljanja te drugi koji se vodi s Muslimovićevom kćeri oko vlasništva nad jednom nekretninom.

Osim fizičkog sukoba, rat se vodio i u medijima. Zbog klevete i povrede ugleda i časti, Muslimović je, prema drugoj presudi, dužan isplatiti Sonji Bašić odštetu od 2.500 eura (5.000 KM) te pokriti odvjetničke troškove. Presudom je naloženo i da se javno ispriča zbog izjava u kojima ju je nazivao "osuđivanim narko-dilerom", tvrdio da živi od socijalne pomoći u Australiji te da je krivotvorila dokumente. Bašić je u medijima često isticala kako je pjevač "narcis i manipulator" koji već 35 godina živi iskorištavajući žene. "Za njega je svaka žena budala. Molila sam ga da sjednemo i dogovorimo se, ali s njim je to nemoguće. On je sve ovo planirao, kao što je planirao da novac nikad ne vrati, kao i kod ostalih žrtava", izjavila je Bašić za Kurir.

Kako je kazala na suđenju, Na Halidov koncert u Kozarcu došla je 27. srpnja 2019. kako bi dogovorili vraćanje novca koji je posudila Muslimoviću. Kritične večeri zatražila je od Muslimovića da je nakon koncerta odveze do taksi stanice kako bi se vratila u Banja Luku. Dok su se vozili pitala je Halida kada će joj vratiti njen novac. Muslimović se zaustavio na lokalnoj benzinskoj crpki, a nakon pitanja o novcu, dodao gas i krenuo prema Banjoj Luci. - Vozio je kao manijak, 140-150 kilometara na sat. Ponovno sam ga pitala za pare, a on je počeo psovati džamiju, udarati šakom od volan, a zatim je udario i mene koja sam sjedila na mjestu suvozača - kazala je Bašić, dodajući da je Muslimović tada zaustavio automobil, te je uhvativši za kosu izbacio vani. Dodala je da pukom srećom nije udarila glavom u kamen.

- Je*ala te policija, ti ćeš mene prijaviti, ti si mala maca za mene, znaš li ti tko sam ja. Vozat ću te u gepeku, mrak će te progutati - govorio je navodno Muslimović ženi koju je prethodno više puta udario šakom u glavu. Zatim ju je ponovno ubacio u automobil i odvezao u Banja Luku.

Muslimović od početka afere tvrdi da je nevin i da su sve optužbe izmišljene. Njegov odvjetnik Milenko Tomić isticao je da za navodni fizički napad ne postoje svjedoci te da se sve svodi na "riječ protiv riječi". Sam pjevač iznio je svoju verziju događaja iz srpnja 2018., tvrdeći da je Sonja Bašić te noći bila pijana i agresivna u automobilu jer je on odbio otići s njom u stan u Banjoj Luci. "Ona je mene napadala u autu, a ne ja nju. Izmislila je cijelu priču jer nisam htio igrati kako je ona tražila", ispričao je Muslimović. Cijelu situaciju opisao je kao pokušaj narušavanja ugleda, zbog čega mu je, između ostalog, odbijen i zahtjev za kanadsku vizu. "Izdržao sam 1992. godinu, pa ću i tu Sonju. Ljudi koji me poznaju znaju kakav sam čovjek", poručio je pjevač za medije.