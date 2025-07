Naša bivša voditeljica slavi 52. rođendan, imala je ozbiljnih zdravstvenih problema i suprugu je skoro umrla na rukama

Ivana Plechinger, pjevačica i voditeljica te motivacijska govornica danas slavi 52. rođendan, a od svoje 39. godine kada se susrela s ozbiljnim zdravstvenim problemima, odlučila je napraviti životni zaokret. Naime, Ivana je u 39. godini imala moždani udar koji ju je nagnuo na promjenu životnog stila. Jednom prilikom je ispričala i da je, kada je imala moždani, znala da je u svojoj kući, ali nije znala gdje je, nije znala da joj suprug spava tri metra od nje te joj je vidno polje bilo smanjeno. Razmišljala je i o tome kako da ode do stepenica i odatle doziva supruga jer je tamo bolja akustika, a pritom nije bila svjesna kako suprug leži samo dva metra dalje od nje. Često ističe koliko joj je važna podrška supruga i kada su slavili 22. godišnjicu braka napisala mu je emotivnu posvetu i otkrila da mu je skoro tri puta umrla na rukama.

- Imao je poprilično miran život prije no što ju je sreo – nebo vedro bez oblačka. Nakon nje – munje i gromovi, fanfare i tomovi! Tri mu je puta gotovo umrla na rukama, dva puta rodila je po jednog čudesnog dječaka, jednom su zajedno gledali kako duša njenog oca pakira samu sebe na onaj svijet. Nula puta u tugama su se pitali: 'Zašto baš mi', milijun puta na sve su rekli: 'Hvala'. 'Volim te', nisu izgovarali često. Točnije – on gotovo nikad naglas: 'Ne radi se to na brdovitom Balkanu', a ona: često, i tiho i glasno – da je siguran na čemu je.

Svi su znali da je njen, svi su znali da je njegova, a oni nisu znali ni za koga kad god da im se pogledi sretnu. Prošlo je više od četvrt stoljeća, a njima je to mogla biti i minuta i vječnost i treptaj oka i eon. Za njih su čitav svemir bili – Ona i On - napisala je Ivana tada u objavi na društvenim mrežama. U jednom intervju opisala je što se dogodilo kada je doživjela moždani udar. – Ništa me nije boljelo, samo mi je bilo jasno da se nešto gadno dogodilo. Tek kad su mi rekli dijagnozu, kad mi je postalo jasno što se dogodilo, pomislila sam: ''Bože dragi, mogla sam umrijeti''. - rekla je Ivana.