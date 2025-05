Halid Bešlić o turbulentnoj prošlosti, sudbonosnom susretu i važnoj odluci: 'Ja sam s tim završio'

Jedan od najomiljenijih pjevača regije, Halid Bešlić, jednom je prilikom u iskrenom je intervjuu za emisiju Premijera - Vikend specijal progovorio o brojnim detaljima iz svoje bogate karijere i privatnog života, no poseban naglasak stavio je na događaj koji mu je iz temelja promijenio život – prometnu nesreću koju je doživio 2009. godine. Taj trenutak, kako sam kaže, bio je bolna, ali i nužna prekretnica koja ga je natjerala da uspori i počne više cijeniti život. - Nakon nesreće ja sam sebi produžio život. Od tada živim urednije, razmišljam… živio sam 300 na sat! - priznao je Bešlić, osvrćući se na turbulentno razdoblje koje je prethodilo nesreći. Opisujući sam događaj, Halid je demantirao priče o nekakvoj stravičnoj nesreći uzrokovanoj brzom vožnjom. Istina je, kako kaže, bila znatno drugačija i gotovo bizarna. - Nisam ja izazvao neku užasnu saobraćajnu, doslovno sam stao na kočnicu i kako sam zakočio spustio sam se u kanal koji je pored, taj kanal mi je došao glave. Vozio sam 40 na sat", ispričao je pjevač, naglašavajući kako je i naizgled bezazlena situacija mogla imati kobne posljedice.

Sve se dogodilo u ranim jutarnjim satima, oko pola pet, kada se vraćao kući. Umor je učinio svoje, a jedan detalj urezao mu se duboko u pamćenje. - Bio sam malo umoran… sjećam se da mi je cigareta bila u ustima i to je bila i zadnja koju sam zapalio, udario sam glavom i to je bilo to… Sve je to sudbina - prisjetio se Halid trenutka udara. Upravo ta cigareta postala je simbolom njegove odluke da prekine s dugogodišnjom navikom pušenja. Posljedice nesreće bile su ozbiljne, ali su ga potaknule na korjenite promjene. Osim što je prestao pušiti, Halid je donio još jednu važnu odluku - prestao je piti alkohol. - Prestao sam i piti! Netko popije tri piva i već je pijan, meni je bilo potrebno 30 piva da se napijem. Toga više nema! Uvijek sam cijenio život - iskreno je rekao, priznajući kako je ranije živio znatno bržim i neurednijim tempom.

Odluka o prestanku pušenja imala je i neočekivanu posljedicu - drastično debljanje. - Imam višak kilograma. To mi se ne sviđa i to moram reći. Kada sam imao nesreću, prestao sam pušiti i naglo sam nabacio 20 i više kilograma! Bio sam u šoku! - priznao je Halid. Ipak, višak kilograma donio je i nešto pozitivno, barem kad je njegova karijera u pitanju. - Ali, to je bilo dobro za pjevanje. Nikad bolje nisam pjevao nego sada - primijetio je pjevač, čiji glas i danas oduševljava publiku širom regije. Nakon nesreće, suočio se i s brojnim medijskim nagađanjima i pričama o okolnostima događaja, no na njih se nije previše obazirao. - Meni je bitno da ja znam šta je istina i ne zanima me što tko kaže. Nisam napravio nekom drugom problem jer ne znam kako bi se sa tim izborio - komentirao je Halid, ističući kako mu je najvažnije da nitko drugi nije stradao njegovom krivnjom.

Jedna od najvažnijih odluka koje je donio nakon nesreće bila je da više nikada ne sjedne za volan. - Od tada ne vozim… Tako sam odlučio. Vozi me kćerka, prijatelji…što se tiče vožnje ja sam s tim završio - otkrio je Bešlić. Ova odluka dodatno svjedoči o dubini promjene koju je nesreća izazvala u njegovom životu i pristupu svakodnevici. Život ga je naučio da uspori, preispita prioritete i više cijeni svaki trenutak, kako na pozornici, tako i izvan nje, okružen obitelji i prijateljima koji mu pružaju podršku.

Osim o nesreći i promjenama koje je donijela, Halid se u intervjuu dotaknuo i svog privatnog života, posebno odnosa sa suprugom Sejdom, s kojom je u braku desetljećima. Njihova ljubavna priča, za razliku od mnogih estradnih parova, nije započela na njegovom nastupu. - Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevu… tu je radila moja svastika, bila je kuharica, i ona me je upoznala sa ženom. Ona nije izlazila po kafanama - ispričao je Halid. Susret je bio sudbonosan. - Kada smo se upoznali vidio sam da je to to, zabavljali smo se pola godine i odmah poslije toga smo se vjenčali. Eto, tolike godine funkcioniramo i dan-danas - rekao je, ne skrivajući da je u njihovom dugogodišnjem braku bilo i teških trenutaka. - Bilo je teških godina u našem odnosu, ali sve smo prošli. Kada smo bili mlađi to je nekako i normalno.

Pjevač je istaknuo kako se osjeća ostvareno u svim životnim ulogama – kao suprug, otac i djed. Ipak, priznao je da zbog prirode svog posla i stalnih putovanja nije uvijek mogao biti prisutan otac koliko je želio. - Ja nisam osjetio trenutak kada sam bio otac. Moja žena je imala problema sa jajnicima i zbog toga nismo mogli imati još djece. Imala je tumor na jajniku, to smo riješili operacijom i to je bila posljedica - otkrio je bolan detalj iz obiteljskog života. Dodao je kako njihovom sinu Dini nikada ništa nije nedostajalo materijalno, ali da žali što nije mogao više sudjelovati u njegovom odrastanju. - Njima nikad ništa nije falilo… Ja sam stalno putovao, radio… Ne možete se baviti muzikom, a da budete stalno kući, zato kažem da nisam osjetio te trenutke na pravi način - zaključio je Halid Bešlić u svojoj iskrenoj ispovijesti.

