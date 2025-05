Igor iz 'Braka na prvu' je razočaran Dorisinim ponašanjem: 'Na takve fore više ne nasjedam, ne zaslužuje moju pažnju'

U najnovijem razvoju događaja u popularnom reality showu 'Brak na prvu', kandidat Igor izazvao je burne reakcije priznanjem da gaji simpatije prema Kristini G., supruzi drugog natjecatelja. U intervjuu za RTL.hr, Igor je otvoreno govorio o svojim osjećajima prema Kristini G., ističući da mu se "dosta sviđa" i da preferira djevojke mlađe i do deset godina. "To i je prava istina, volim mlađe cure," priznao je Igor, dodajući da mu Doris, njegova supruga u showu, "izgleda starije".

Kada je Igor tijekom zadatka stavio Kristininu fotografiju odmah do Dorisine, reakcija njegove supruge bila je mješavina emocija. "Doris se zarumenjela, počela mucati... vidim smijeh, ali pun ljubomore," komentirao je Igor. Doris se našalila oko moguće zamjene partnera, što je Igor protumačio kao potencijalnu dozu ljubomore.

Igor je također spomenuo Dorisin blizak odnos s drugim kandidatom, Markom, navodeći njihovo dopisivanje i zajedničke aktivnosti. "Kada uđemo u prostoriju, ona odmah sjeda do Marka, i to je preočito," rekao je Igor, dodajući humoristično: "Ali još jedna žena gleda Marka, tako da je to sada borba oko Marka."

Unatoč komplimentima drugih muškaraca prema Doris, Igor izražava sumnju u iskrenost njihovog odnosa. Zagrljaj je bio jedan, ali se osjetilo da je bio neiskren, više proračunat kako bih ja dobio dojam da napredujemo, ali na takve fore više ne nasjedam," komentirao je, dodajući da Doris više vremena provodi brinući se o drugim odnosima nego radeći na njihovom. Igor zaključuje: "Odlučio sam ići u istom smjeru do kraja, ali ne zbog nje, nego zbog sebe i da ljudi vide kakav je Igor zapravo: iskren, romantičar, trudi se, uporan je, inovativan, kreativan..."

