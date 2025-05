Srceparajuća objava naše glumice slama srca: 'Nisam znala da toliki komad može otići iz mene, a da ostanem živa'

Glumica i influencerica Katarina Šestić Baotić (29) podijelila je s pratiteljima na Instagramu vijest koja je mnoge duboko potresla. Objavom crno-bijele fotografije na kojoj sjedi pored raskošnog cvjetnog aranžmana, oprostila se od svog voljenog oca, Jakše Šestića, dirljivim riječima koje paraju srce. "Za sve što dolazi oduvijek sam se voljela pripremiti, pa čak i za smrt mojih najbližih. Toliko puta sam molila krunicu za tatu da to više ne mogu ni izbrojati. Kada bih vam sada pričala koliko puta mu je smrt pokucala na vrata, ne znam jel bi ste mi vjerovali. Kucala je, kucala, ali nije ušla do neki dan," započela je Katarina svoju emotivnu ispovijest. Opisala je kako su joj drugi opisivali bol gubitka roditelja kao "rupu koja nastane, nikada ne prestane, ali naučiš s vremenom s njom živjeti", no priznala je da pravu dubinu te boli nije mogla shvatiti dok je nije sama iskusila.

"Tata, taj tren kada si izdahnuo dok smo te držali za ruku osjetila sam da sa tvojim zadnjim izdahom odlazi duša u nebo, ali nisam znala da će se istovremeno otkinuti toliki komad moga srca i otići gore s tobom. Nisam ni znala da može otići toliki komad iz mene, a da ja ostanem živa," napisala je glumica, opisujući trenutak očevog odlaska i nevjerojatan osjećaj gubitka koji ju je preplavio.

Katarina, koju publika pamti po ulogama u seriji "San snova" i filmu "Južni Vetar", te kao uspješnu TikTok influencericu s milijunskim pregledima, nije skrivala divljenje prema ocu. "Ali ništa manje nisi ni zaslužio. Bio si toliko hrabar i dostojanstven u svakoj životnoj borbi, pa čak i ovoj najtežoj zvanoj rak," istaknula je, odajući počast njegovoj snazi. Njezin otac, Jakša Šestić, bio je cijenjeni profesor hrvatskog jezika, hrvatski ratni veteran i bivši načelnik Općine Drenovci, osoba čija je snaga i dobrota očito ostavila neizbrisiv trag na Katarinu.

"Moja zahvalnost prema dragom Bogu što mi je upravo tebe podario za ovozemaljskog oca ne može se usporediti ni s čim. Ne znam čime sam to zaslužila, ali znam da ću tu ljubav, pravednost i dobrotu koju ste i ti i mama posijali u moje srce prosljeđivati dalje," obećala je Katarina, prisjećajući se i očevih riječi: "Pusti riječi, djela, djela su bitna Katarina".

Ispod objave nizali su se komentari podrške i sućuti. Pratitelji i prijatelji slali su joj poruke utjehe: "Iskrena sućut draga Katarina", "Moja sućut draga!", "Meni si srce slomila ovim tekstom, ja ne mogu ni zamisliti kako je tebi.. prekrasna si osoba i znam da ćeš načiniti ljubav iz svega", "Iskrena sućut, znam kako Vam je. Boli, ali s vremenom se tuga smanji, naučite s tim živjeti, a lijepa sjećanja na tatu će Vam ostati," samo su neke od brojnih poruka koje pokazuju koliko je Katarinina iskrenost dirnula ljude.

Iako priznaje da je bol prevelika, Katarina crpi snagu iz očeve borbenosti. "Bol je prevelika, ali tvoja snaga teče mojim venama i znam da ću uz Božju pomoć kao i tvoju tu bol pretvoriti u nešto lijepo. Ništa manje ti od mene ne bi ni očekivao, kao ni ja od tebe jer ‘život je borba, moraš se boriti’," zaključila je svoju dirljivu posvetu ocu, pokazujući iznimnu snagu u najtežim trenucima.

