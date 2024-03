'Grcala sam u dugovima, skoro izgubila kuću, a onda sam u pet minuta riješila sve probleme'

Zvijezda serije 'Obitelj Soprano' Drea de Matteo pohvalila se kako joj je pridruživanje platformi za odrasle OnlyFans doslovce spasilo život, nakon što ju je odbijanje cijepljenja protiv covida-19 koštalo glumačkih angažmana te je ostavilo sa samo deset dolara na bankovnom računu. Dok je 52-godišnja glumačka zvijezda prvotno oklijevala hoće li se pridružiti platformi za odrasle ili ne, sada kaže kako je sretna što je bila hrabra zato što se taj potez pokazao toliko unosnim da je sve hipotekarne dugove otplatila u roku od, vjerovali ili ne - pet minuta te je time pokrenula vlastiti posao.

Glumica je za dlaku izgubila kuću te je ostala bez novca za uzdržavanje bolesnih roditelja s demencijom. - To nas je spasilo. OnlyFans mi je spasio život, 100 posto. Ne mogu vjerovati da to govorim, ali stvarno nas je spasilo. Svatko tko me želi osuditi i poniziti, neka samo izvoli. Samo se nadam da se nikada neće naći u poziciji u kojoj sam se ja našla, da se moram brinuti za dvoje male djece. To je spasilo moj dugogodišnji dom koji nam je bio vrlo važan. I osim svega toga, dao mi je dovoljno novca da sama pokrenem i financiram ULTRAFREE - kazala je iskreno glumica sa suzama u očima, prenosi Daily Mail.

Priznala je kako se pronašla u iznimno teškoj financijskoj situaciji pa je odluka pala da se okuša na OnlyFansu i svojim vjernim obožavateljima koji su spremni to platiti, pruži intimne i zavodljive fotografije. Naime, ona je imala problem s otplatom hipoteke. - Stavili su mi ovrhu i kuća mi je bila poplavljena, pa sam je pokušavala brzo prodati. Istodobno sam izgubila mamu, a moja druga mama, koja ima demenciju, ostala je bez novca za njegovateljicu. Nisam znala što je gore - ispričala je potresena glumica. Ipak, uspjela se snaći i izvući iz problema kada je otvorila OnlyFans. - Pomislila sam - je*** i sve. U pet minuta uspjela sam vratiti iznos koji mi je trebao da ne dođe do prodaje moje kuće - iskreno je priznala.

- Učinila sam to, ali zapravo to nisam htjela učiniti. Dosta sam se zagrijala za to i postalo je je*** viralno i ljudi su poludjeli. Mislim, početna ideja za otvaranje OnlyFansa bila je da smo Robbie i ja namjeravali napraviti podcast o tome koji bi bio kontroverzan. Htjeli smo ga naplaćivati kako nas mediji ne bi uništili zbog toga. To je ono što je trebala biti početna ideja, znate, on će mi malo tu i tamo izmasirati stopala jer morate dodati malo nečeg takvog za OnlyFans - dodala je.

Iako se na toj platformi pronašla iz čiste potrebe, s vremenom, kaže, zavoljela je i pronašla novi osjećaj osnaženja i na planira odustati od objavljivanja eksplicitnih fotografija u skorije vrijeme. - Dobar je osjećaj vidjeti te fotografije. Možda ih tu i tamo malo dotjeram, ali istina je da se snimam uživo tako da fanovi mogu vidjeti kako se fotografiranje događa u stvarnom vremenu - priznala je. - Želim da mi grudi i stražnjica budu velike, inače fotke ne valjaju - zaključila je.

Podsjetimo, De Matteo je utjelovila Adrianu La Cervu u ‘Obitelji Soprano‘ između 1999. i 2006., a osvojila je nagradu Emmy za najbolju sporednu glumicu 2004. za svoju izvedbu u hit seriji. La Cerva je bila dugogodišnja djevojka, a kasnije i zaručnica štićenika Tonyja Soprana, Christophera Moltisantija (utjelovio ga je Michael Imperioli).

