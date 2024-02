Martin Kosovec prije pet godina bio je u još jednoj HRT-ovoj emisiji, a ovako je sad reagirao na taj nastup

Nakon što se već prvim nastupima u The Voice Hrvatska istaknuo neizmjernom lakoćom izvođenja zahtjevnih dionica, posebnom bojom vokala, svojim šarmom te kombinacijom nostalgije i mladosti, Martin Kosovec zasluženo je odnio titulu pobjednika The Voice Hrvatska. Iako su mnogobrojni slušatelji s nestrpljenjem čekali njegovu prvu pjesmu, nisu to morali dugo. U samostalnu glazbenu karijeru zakoračio je kao Martin i to s pjesmom „Maštarija“, koja spaja upravo ono čim je Martin privukao veliku pažnju: nostalgije za nekim minulim vremenima i modernu produkciju kakvoj mladi glazbenik teži. „Maštariju“ je Martin kao poseban gost premijerno uživo izveo 23. veljače, u zabavnom dijelu druge polufinalne večeri Hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije.

A iako smo već pisali da smo mlađeg Martina gledali u Supertalentu gdje je rasplakao i Maju Šuput, s HRT-a su nas podsjetili da je nastupio te iste godine i u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska".

- Prepoznajete li ovog 13-godišnjeg bluesera prekrasnoga glasa? To je Martin Kosovec u našoj emisiji 2019. godine, s bandom Stage Schoolers Band, a sutra nam dolazi kao Mr. Voice! - napisali su u ponedjeljak kao najavu današnje emisije.

"Jako dobro! Martine nastavi u dobrom revijalnom tonu! Pravo si osvježenje za hrvatsku glazbenu scenu. Lijepo i ugodno te slušati, onda i sada!", napisala je jedna gledateljica pod video.

A jutros u emisiji voditelji su mu pokazali taj nastup i pitali kakvi su mu danas dojmovi?

- Pa evo kad se sjetim toga, fali mi, fali mi ta ekipa nismo se čuli i našli dosta dugo. Ali planiramo se sad opet okupiti. To je bila neka blues ekipa, i prije sam pjevao te neke starije pjesme jer sam ih čuo od oca pa sam i pjevao to. I onda kad je došla ponuda za Memphis, ušao sam u te vode bluesa - komentirao je danas Martin.

Podsjetimo, u Voiceu mu je bilo treće pojavljivanje u televizijskim showima. Prvo je 2018. nastupio na RTL-ovim Zvjezdicama, a godinu nakon toga vidjeli smo ga u Supertalentu Nove TV. Emotivan i dirljiv nastup tada 14-godišnjeg Martina i pjesma ''Nocturno'' velikana hrvatske scene Olivera Dragojevića toliko su raznježili žiri da su Maji Šuput krenule suze, a Martina Tomčić ga je zadivljeno slušala.

Zreo nastup i odlična vokalna tehnika, kao i karakter koji je pokazao, Martina su plasirali u daljnje natjecanje, a nakon što je pokupio pohvale žirija i tada su na društvenim mrežama osvanuli komentari oduševljenih korisnika.

"Inače me ta pjesma rasplače, ali, Martine, svaka ti čast, moj naklon, nemam riječi", poručio je jedan gledatelj Martinu", "Svaka čast roditeljima ovog divnog dječaka", neki su od komentara koje je talentirani Martin već tada dobio.

Martin nam je tada u razgovoru kazao kako nije bio zadovoljan svojom izvedbom.

– Nisam bio zadovoljan trenutnim glasovnim sposobnostima. Par mjeseci prije snimanja počeo sam mutirati pa nisam imao vokalne sposobnosti na istoj razini kao prije godinu dana – kazao nam je tada Martin i otkrio da se pjevanjem od svoje pete godine.

– Najviše me za pjevanje motivirala profesorica glazbenog u školi Snježana Krivak Đud koja me potaknula na izvođenje prijavljujući me na natjecanja. To mi je dalo samopouzdanja da se razvijam kao pjevač, iako su moji roditelji puno prije znali za moj potencijal. Prva pjesma koju sam baš volio i pjevao je „Oko jene hiže“ od Gabi Novak, te sam uz tatu koji je izvodio starogradske pjesme zavolio takvu glazbu, kazao je Martin koji se može pohvaliti i nastupom na Internacionalnom Blues festivalu u Memphisu.

– Dobio sam i pozivnicu tj. mogućnost školovanja uz stipendiju na poznatoj akademiji Stacks. Nakon nekoliko nastupa shvatio sam da to nije moj stil, nisam se dobro osjećao na koncertima tog žanra, volim balade i solo pjevanje – kazao je Martin.

