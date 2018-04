Gostujem na koncertu Jinxa jer imam određene obaveze prema njihovoj pjevačici

Jinxi su u zagrebačkom jazz clubu "Boogie" na Warm up party-ju za kolege glazbenike, novinare i svoje vjerne fanove otkrili i posljednje goste svojeg glazbenog spektakla. Uz noise pop band iz Beograda „Artan Lili“ Jinxi su nam predstavili i ostale glazbene goste svojeg velikog koncerta u Domu sportova.

Vrhunski glazbeni događaj, za koji se pripremaju svakodnevnim probama, uveličat će dva velika glazbena imena - Davor Gobac i Dubravko Ivaniš Ripper. Navedena kombinacija glazbenih velikana uz Jinxe i Artan Lili, garancija su odličnog provoda.

- Ja sam gost grupe Jinxi ponajviše jer sam suprug vokalne solistice, mi imamo određene ugovorne obveze i ja sam nju dosta preko svojeg benda promovirao i u ugovoru je sad da meni Jinxi trebaju dati neku šansu za promociju što mi uvijek dobro dođe. Pjevat ću, ako se to može nazvati pjevanjem, pjesmu „Na zub su me uzeli mama“. Kada bih birao iz repertoara Jinxa od četrdeset pjesama-to bio moj tridesetisedmi odabir, ja bi recimo rađe pjevao „Strijele“ ili „Ljeto“. Ne znam zašto to moram pjevati, zbog Cokija valjda jer sam slučajno prije snimio, otpjevao taj duet, a u duet sam došao jer sam bio treći, četvrti izbor, a ovi prvi su ostali doma - sa smiješkom na licu otkriva Ripper, frontman banda "Pips, chips&videoclips".

[video: 24773 / ]

Koncert Jinxa bit će održan točno godinu dana od rasprodanog koncerta u Tvornici kulture kada su premijerno predstavili dugoočekivani album - 'Pogrebi & Pomiriši'!

Od prvog velikog hita Jinxa 'Smijem se' prošlo je već punih dvadeset godina, a iako u početku nije bilo 'Easy', Jinxi danas opravdano nose titulu jednog od najprepoznatljivijih i najpopularnijih domaćih bendova koji i dalje svojim uspješnicama osvajaju srca publike.

Od ‘Brazila’, ‘Ljeta’, ’Na plaži’, 'Koliko suza', 'Tamo gdje je sve po mom’, preko 'Na čemu si ti', 'Da smo se voljeli manje', 'Jesmo li dobro?', 'Maradona' i brojnih drugih, Jinxi su svojom prepoznatljivom verzijom alt-popa uvijek iznova potvrđivali status na sceni, što danas cijene ne samo oni koji ih prate od njihovih početaka, već i nova, mlada generacija publike.

Veliki koncert u Domu sportova bit će zasigurno jedan od najočekivanijih nadolazeće koncertne sezone i prilika da Jinxe vidimo na velikoj pozornici u punom sjaju!