S pripremom koncerta imamo stvarno puno posla, ali sami smo si to zakuhali

Sve je spremno za veliki koncert jednog od najpopularnijih domaćih pop bendova “Jinx“. Ovaj zagrebački bend, iza kojih su brojni hitovi poput ‘Tamo gdje je sve po mom’, ‘Na zapadu’, ‘Smijem se’ i mnogi drugi, 4. svibnja nastupa u zagrebačkom Domu sportova.

To je njihov drugi veliki koncert u Domu sportova na kojemu će se im se pridružiti i gosti kolege Artan Lili, Davor Gobac i Ripper.

Glavni kreativac u Jinxima Coco Mosquito otkrio je detalje oko koncerta, što se sve kroz 25 godina karijere mijenjalo u bendu te hoće li se ekipa iz benda preko ljeta uspjeti odmoriti uz svoje obitelji.

Kako teku pripreme za koncert 4.5. u Domu sportova?

Probe su svakodnevne, imamo puno toga što treba uskladiti i za sad još uvijek radimo po sekcijama. U nekim trenucima će nas biti i 15 na pozornici, tako da stvarno ima posla, ali sami smo si to zakuhali. Šalu na stranu, apsolutno nas zabavlja zadavati si nove zadatke, uostalom mnoge pjesme to zaista traže.

Što publiku očekuje na koncertu? Hoće li biti nekih iznenađenja?

Goste smo već najavili... I dodatke tipa back vokali, perkusije, gudači kvartet, i Jakšu Kriletića originalnog saksofonista iz prve faze banda i Artan Lili i special guest stars Dubravka Ivaniša i Davora Gobca, a iznenađenja će sigurno biti, vjerojatno i nama.

Imate li neke posebne rituale prilikom izlaska na pozornicu?

Jedno vrijeme smo bili probali nešto s tjelovježbom, ali se ekipa malo previše zafrkavala pa smo odustali. Međutim, prije svakog većeg koncerta poput ovoga normalno da se u back stage prije moramo zagrijati, upjevati i koncentrirati da bi koncert, kako volimo reći, počeo od prve pjesme.

Kad ste posljedni put imali koncert u Domu Sportova?

Ako dobro brojim 2008., dakle evo deset godina, ‘ajde nešto manje samostalni, bio je još i “pozitivac“ prije 3, 4 godine. Ne treba to prečesto jer je dosta stresno.

Ovaj će koncert taman biti nekako godinu dana od izdavanja zadnjeg albuma “Pogrebi i pomiriši” kako ste zadovoljni reakcijama publike?

Činjenica je da albumi kao takvi nisu više “big deal” kao što su bili do prije nekih desetak godina, ni po tiražama ni po društvenoj važnosti i ne mislim pri tome na Jinxe, nego generalno. Ipak, kad izvodimo nove pjesme uživo vidimo da dobro prolaze i da se publika zabavlja čak i ako pjesme čuje prvi put kao što je bio slučaj u Tvornici na promociji albuma. Što pošalješ od sebe to ćeš dobiti natrag ... Nemojte ovo ni slučajno shvatiti kao hvalisanje, ovo se ja kao nekakav šef benda zapravo prije svega obraćam svom bendu.

Razlikuje li se po nečemu ovaj album od prijašnjih?

Mi sasvim sigurno svaki put pokušavamo napraviti nešto novo. Možda ovo i nije najpreciznije, možda bi preciznije bilo reći da na svakom albumu pokušavamo biti vjerodostojni sebi i svom ukusu i znanju u tom momentu, a to se mijenja kako se vrijeme mijenja, ali i kako se mi sami mijenjamo i odrastamo. Ne bismo se osjećali dobro kad bismo imitirali sebe s 25 godina, a niti da pokušavamo kopirati trenutačnu modu.

Volite li izvodite sve pjesme ili ste se nekih zasitili?

Neke pjesme ne izvodimo jer ih smatramo slabijima i neuspjelima. S pjesmama koje su u standardnoj rotaciji (nije ni set lista na svakom koncertu ista) nemamo problem.

Koliko je bilo teško, uz pauzu opstati preko dvadeset godina na glazbenoj sceni?

Sad ste ovo pitanje postavili kao da je ta “glazbena scena“ neka močvara ili džungla puna divljih zvijeri u kojoj nije jednostavno preživjeti. Čak i da jeste tako i dalje je svaki bend ili izvođač najveći neprijatelj sam sebi. Tu je kvaka i ključ. Unutarnji mir ili unutarnja dinamika, a možda nije ni to, možda samo tvrdoglavost.

Kako gledate na današnju publiku, posebice onu mlađu? Znaju li odabrati kvalitetnu glazbu za slušanje?

Tu ima svakakve priče. Mladi su ovakvi,mladi su onakvi, pa narodnjaci pa ovo pa ono... Meni se čini da je to uvijek tu negdje, uostalom i brojevi govore isto. Problem je da mladi ljudi sele izvan Hrvatske i sve ih je manje, ali to sa muzikom nema nikakve veze.

A na noćne provode u klubovima? Ima li trenutno kvalitetnih mjesta za dobru mjuzu u recimo Zagrebu?

To vam stvarno ne bih znao reći, večeri polako sve više provodim na kauču.

Što slušate privatno?

Moram priznati da novu glazbu sve više čujem rastavljenu na proste faktore 20 posto ovoga, 30 posto onoga... Prošle godine me na In Musicu oduševio Alt -J, no onda me se njihove studijske snimke kasnije nisu toliko dojmile. Ipak češće popunjavam rupe u 60-im, 70-im ili 80-im pa istražujem stvari koje su mi promakle... Vjerojatno ima nešto i u tome da je logično da su ti veći frajeri ovi koji su ipak nešto stariji od tebe.

Kuha li se već nešto novo u Jinxovoj kreativnoj radionici?

U zadnje vrijeme je bilo toliko posla na pripremi ovog koncerta da je to sad stvarno u drugom planu.

Hoće li i ljeto biti radno ili ćete stići odmoriti s obitelji?

Showbiz je kod nas zaista postao sezonski posao: svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz i onda još i prosinac. No, bit će vremena i za odmor od vikenda do vikenda, uglavnom se svira petkom i subotom.