'Gospodin Savršeni' svoju Stankicu ostavio ispred stana: 'Čekam da mi otključa vrata'

Znanstvenik Toni Šćulac (32) bio je Gospodin Savršeni u trećoj sezoni istoimenog showa, a trenutno je u vezi s pobjednicom showa, dizajnericom Stankicom Stojanović (37). Njih dvoje često na društvenim mrežama podijele neke crtice iz života, a tako je nedavno Stankica podijelila Instagram story na kojem je pokazala kako sjedi na podu ispred vlastitog stana, a za to što se našla u toj situaciju bio je kriv Toni.

- Iskreno, dosadno mi je i čekam Tonija da mi otključa vrata od stana - napisala je Stankica, a u kasnijim objavama objasnila da se ključ slučajno našao kod njenog partnera te da ga sada čega kako bi mogla ući u svoj dom.

Inače, par se upoznao u showu, a Toni je Stankicu na kraju showa odabrao i kao pobjednicu. Neko vrijeme bili su zajedno, a potom su uzeli pauzu. Da ponovno uživaju zajedno otkrila je jedna fotografija sa splitske plaže na društvenim mrežama. Toni je na svom InstaStoryju objavio fotografiju Stankičinog psa čije snimke i fotografije i sama često objavljuje na društvenim mrežama, a izvor blizak paru za RTL.hr potvrdio je da su se Toni i Stankica pomirili te da se njihova ljubavna priča nastavlja.

U nekim intervjuima govorili su i o planovima za budućnost te vjenčanju.

- Kada mi odlučimo da je pravo vrijeme za to, ali definitivno to planiramo sakriti od očiju javnosti i medija. To je nešto samo naše. Još uvijek nas ljudi prepoznaju, često i zaustave i to nam niti malo ne smeta. Uvijek to budu simpatični susreti s izrazito pristojnim ljudima koji i nama uljepšaju dan - kazao je Toni jednom prilikom.

Nedavno se i Stojanović osvrnula na njihovu vezu. Naime, Toni živi u Splitu, a Stankica u Banja Luci te održavaju vezu na daljinu.

- Većinski susreti planiraju se strateški. S vremena na vrijeme dogode se i po koji ishitreni jer je želja jača – napisala je o vezi na daljinu pa dodala kako njoj i Toniju daljina ne predstavlja nikakav problem.

- Kad vam sljedeći put ne odgovore na poruku, a vi se potrudite da nađete opravdanje, kad prihvatite 'nemam vremena' kao argument, iako to uglavnom ukazuje na različite prioritete. Željela sam prijeći 240 kilometara zbog 24 sata. Učinio je i on isto tko zna koliko puta - napisala je Stankica u objavi uz koju je podijelila i niz fotografija kojima je prikazala kako izgleda jedan dan kada se ona i njezin Toni napokon sretnu.

- Dakle dobro funkcioniramo na daljinu. Hvala na pitanju - istaknula je Stankica na društvenim mrežama ranije.

