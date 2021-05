Gospodin Savršeni otkrio je li oprostio Hani: Samo ne želim više dramu ni površnost

Goran Jurenec i Hana Rodić postali su par nakon prve sezone showa "Gospodin Savršeni" i njihova veza potrajala je dvije godine, a prekinuli su nakon što je Hana saznala da se Goran vratio svojoj bivšoj djevojci Claudiji. Idilična veza, kakvom su je dugo vremena prikazivali na društvenim mrežama preko noći je isparila i pretvorila se u verbalno prepucavanje na Instagramu. Hana je imala svoju verziju priče, a Goran svoju ali izgleda da su se sada strasti smirile i da je svatko krenuo svojim putem, a Goran je odgovarajući na pitanja obožavatelja na Instagramu odgovorio ovaj put i na ona pitanja koja se tiču Hane, Jedno od pitanja glasilo je: Kakvo je tvoje mišljenje sada o tvojoj bivšoj djevojci Hani? Da li je gorak okus ili si joj oprostio? Na to je Goran ovako odgovorio:

- Mislim da je važno ljudima oprostiti, tako da sam i ja njoj oprostio nakon svega. Ali da budem iskren, uopće više ne mislim na nju. Odgovarajući na pitanje voli li više crnke ili plavuše Goran se i odgovarajući na ovo pitanje kao da je opet aludirao u odgovoru na svoju bivšu djevojku Hanu Rodić.

- To mi je svejedno, samo ne želim više dramu ni površnost. Što prirodnije i opuštenije, to bolje- odgovorio je bivši Gospodin Savršeni. U jednom od odgovara naglasio je i kako su brak i djeca kruna svake veze i naravno da mašta o djeci. - To je najbolje što se jednoj zdravoj vezi može dogoditi. Oboje to želimo i vidjet ćemo što će se dogoditi u budućnosti - kazao je.

