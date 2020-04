Gordana se obratila gledateljima na društvenim mrežama, komentirala situaciju

Jedna od gledateljima najzanimljivijih sudionica showa 'Brak na prvu', Gordana Marelli ponovno se na Instagramu obračunala s kritičarima.

Naime, objavila je fotografiju na kojoj se smiješi, a u opisu napisala: "Ponekad je bolje šutjeti i samo se nasmijati."

Podsjetimo, Gordanino ponašanje proteklih tjedana razljutilo je gledatelje koji su direktoricu agencije za nekretnice zasuli uvredama.

- Gordana se poprilično naživcirala kada je Adam napisao da ostaje. Usudim se pomisliti kako "su se dogovorili" da napišu da odlaze.

Malo mi je preburno reagirala na njegovo "ostajem". Da li se meni to samo čini ili? - pitala se jedna od gledateljica. - Šok bi bio da je napisala da ostaje...Dejane uzalud se trudiš, da se pobiješ na trepavice, Gordana je u glavi samo jedan cilj, a to je Adam - nadovezala se druga. Neki su je usporedili i s Adamovom partnericom Nikolinom koja, sudeći prema komentarima, gledateljima također nije sjela najbolje. - Nikolina je mala maca za ovu Gordanu - pisali su razočarani gledatelji.

Bilo je i onih koji su bili bez dlake na jeziku. - Goga se pokazala na kraju teška primitivka i neiskrena osoba, i ne zaslužuje muškarca poput Deana, i ni jedan normalan ju ne bi poželio - konstatirala je jedna pratiteljica, dok je druga dodala kako je Gordani samo bitan novac. -Ona se pali na pare, to je očito. Njoj staložen čovjek znači biti financijski jak...Dean je ok čovjek, a to što ona njega radi budalom i želi ga popljuvati neće ići - glasi jedan do komentara. - Ova Gordana je opasni folirant i lažov ne znam zašto Dean nije napisao da odlazi ovako je samo opet produžio agoniju - pitali su se gledatelji.

Inače, tijekom tjedna Boris je imao razgovore s Gordanom i Dejanom kako bi im pomogao riješiti razmirice koje su postale sve intenzivnije. - Počeo je slušati i primjenjivati neke stvari. Počeo je pitati, ali počela sam se osjećati lošije jer vidim da se on mijenja, a meni je moj osjećaj gušenja ostao isti. Javila se konfuzija unutar mene da bih se trebala osjećati sretnije, a to se nije dogodilo, rekla je Gordana, a Dejan je komentirao kako ne može vjerovati da se Goga toliko otvorila pred kamerama jer to inače ne čini. - Gordana teži idealnoj ljubavi, romansi koju nije dobila, a kad je napokon krenula to dobivati, zatvorila se jer ne zna što bi s tom količinom sreće, opisao je Boris. - Dejan je odlučio ostati u showu, ali Goga je napisala kako želi otići, no pravila showa su takva da dok god oboje kandidata ne želi otići - par ostaje u showu. - Meni je sad žao da je ovako ispalo ako ona želi otići, komentirao je Dejan, a Goga mu je poručila da joj je drago što se počeo mijenjati.