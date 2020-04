Žanamari progovorila o drami koju je doživjela sa suprugom: 'Završili smo na hitnoj'

Žanamari Perčić sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila neugodno iskustvo koje je doživjela proteklih dana. Naime, u kući pjevačice odvila se prava drama zbog koje je sa suprugom Marijem završila u bolnici.

- Moram to podijeliti s vama. U Makarskoj je veliki broj ljudi u izolaciji te je gotovo nemoguće doći do meštra. Došlo je do začepljenja cijevi u našem stanu, a s obzirom na cijelu situaciju na kraju je moj suprug Maky pokušao riješiti stvar. Stavili smo Mr. Muscolo, a nakon nekog vremena moja mama je htjela pomoći. Međutim, došlo je do pojave dima, te sam na kraju s majkom i suprugom završila na hitnoj pomoći. Maky je teško disao, bila sam stalno uz njega, no sada je sve u redu - ispričala je Žanamari koja je nedavno objavila novu pjesmu "Apokalipsa", koju napisala još prije nekoliko mjeseci. Nakon kraće krize u izolaciji probudila se jednog jutra i rekla suprugu Mariju da je pravo vrijeme za snimanje.

- Ova situacija se može jedino savladati pozitivnom energijom, usmjeriti um na ono što volimo i što zaista želimo raditi 24 sata dnevno. Ako se okrenete kreativnosti i aktivnosti vaš imunitet će to osjetiti te biti vaš snažan saveznik u ovim danima kaosa. Tom sam logikom se i ja uhvatila stvaranja umjesto da tonem u strahove. Ostanite mi zdravi i izdržite ove dane u domovima. Niste sami, iako smo odvojeni zidovima, zajedno smo u ovome. Možda više zajedno nego što smo ikada bili - poručila je tada Žanamari.