Glumica se videom pohvalila da se cijepila, a pratitelji uvjereni da je sve laž: 'Nisi se cijepila i to se vidi na snimci'

Slavna Sofia Vergara (48) mnogima je jedna od najdražih glumica, a većini je poznata po fantastičnoj ulozi Glorije Delgado-Pritchett, supruge Jaya Pritchetta u humorističnoj seriji ''Moderna obitelj''.

Sofia je sada na svom Instagramu podijelila kratki video na kojemu je pokazala kako se napokon i ona cijepila protiv koronavirusa, a u opisu je objasnila i zašto je to učinila.

"Učinila sam to za svoju obitelj, učinila sam to za svoje prijatelje koji to ne mogu učiniti zbog medicinskih tretmana koje primaju, učinila sam to kako bismo svi mogli vratiti svoj život. Učinila sam to jer je za mene to ispravno! Za koga ti to radiš?" napisala je pokraj snimke.

Međutim, snimka je kod nekih naišla na neodobravanje, a sve zbog okolnosti u kojima se kolumbijsko-američka glumica cijepila. Naime, pratitelji su primijetili da onaj koji ju je cijepio na sebi nema rukavice, ali i da, po njihovu mišljenju, iglu drži pogrešno.

"Zašto on ne nosi masku ni rukavice?", "Zašto on tako drži iglu? Zar ne bi njegov palac trebao biti na vrhu kako bi istisnuo tekućinu u ruku? Ne vjerujem ovome", "Nisi se cijepila i to se vidi na snimci. Video je lažan", "Loš photoshop", samo su neki od komentara.

Iako su joj neki zamjerili navodnu fejk-snimku, brojni su je u komentarima podržali.

"Čestitam", "Predivna poruka, Sofia", "Hvala što si ovo podijelila", pisali su joj.

