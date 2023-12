Glumica se na crvenom tepihu pojavila u potpuno prozirnom izdanju, vilice su svima popadale kad su je ugledali

Mlada glumica Sydney Sweeney (26) pojavila se na premijeri svog novog filma 'Anyone But You' u Australiji, a okupljene je oduševila svojim izdanjem na crvenom tepihu. Naime, Sydney je nosila prozirnu odjeću pastelnih nijansi koja malo toga prepušta mašti. Njezina se modna kombinacija sastojala od dekoltiranog prozirnog satenskog topa i suknje u odgovarajućoj boji, a ispod toga nadziralo se bijelo donje rublje. Njezino provokativno izdanje oduševilo je prisutne, a odjevnu je kombinaciju začinila štiklama s remenčićima oko gležnjeva. Prepoznatljivu plavu kosu ostavila je raspuštenu, a atraktivno izdanje dopunila je parom naušnica i velikim dijamantnim prstenom.

Foto: Profimedia

Inače, zvijezda serije 'White Lotus' tijekom promotivne turneje ovog filma nosila je mnoštvo drugih odjevnih kombinacija koje su privlačile pažnju. Dokazala je da joj pristaju razne modne kombinacije, od ružičastog kaputa do kompleta sa šljokičastim prslukom i odvažne crvene minice. Sweeney je također nosila glamuroznu haljinu na premijeri filma 11. prosinca, pozirajući pored glumačkog kolege Glena Powella u prozirnom srebrnom izdanju s perlicama.

VEZANI ČLANCI

Osim atraktivnih odjevnih kombinacija, uz Sweeney se često vežu i brojna pojavljivanja s Powellom, zvijezdom filma 'Top Gun: Maverick'. Međutim, Powell je negirao glasine o njihovoj aferi tijekom gostovanja u emisiji 'Today'.

- Iskreno, ona je jedna od najspektakularnijih osoba koje sam ikada sreo. Ona je stvarno sjajna - rekao je tada.

VIDEO Danijela Dvornik o razvodu kćeri Elle