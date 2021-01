Glumica otkrila kako je pronašla 11 godina mlađeg dečka milijardera: Nisam imala kriterije

Australska glumica Rebel Wilson otkrila je da je pristala otići na svaki spoj koji joj je netko dogovorio kroz godinu dana, kako bi pronašla ljubav. Glumica je priznala kako misli da je život prekratak i da treba uživati i eksperimentirati. Rebel je trenutačno u vezi s 29 godišnjim milijarderom Jacobom Buschem.

- To su bila moja pravila za tu godinu. Nisam imala mnogo kriterija, samo sam ljudima dala šansu i tako sam naučila puno o sebi - kazala je Wilson.

Novog dečka upoznala je preko prijatelja, a prvi put su se zajedno u javnosti pojavili prošle godine u Monte Carlu.

- Nemojte se zatvoriti za ljubav. Imala sam puno dobrih prijatelja, ali nikada si nisam dozvolila da prema njima osjetim nešto više od toga do prije nekoliko godina. Život je kratak - tvrdi glumica. U istom intrevjuu je otkrila i da je bila žrtva otmice kada je putovala Mozambikom s grupom žena.

- Vozile smo se u kamionu za stoku kad nas je zaustavio drugi kamion iz kojeg je izašla skupina muškaraca. Stali su pored nas s puškama i rekli nam da izađemo iz vozila - rekla je Rebel i nastavila:

- Odveli su nas u kuću koja se nalazila usred ničega. Osjećala sam se da se jako dobro snalazim u krizi. Bila sam svojevrsni vođa tima - kazala je Wilsonkoja je naredila ženama s kojima je putovala da se drže za ruke jer je mislila da će im muškarci nauditi. Srećom, drugo jutro, sve su ih pustili neozlijeđene.

Podsjetimo, Rebel je nedavno otkrila i da je smršavjela gotovo 20 kilograma. Suvišne kilograme izgubila je zahvaljujući treninzima i zdravom načinu prehrane. U 2020. godinu glumica je ušla s namjerom da smršavi i prozvala je 2020. godinom zdravlja. Izbacila je sa svog jelovnika šećer i nezdravu hranu i dala se u ruke treneru Jonu Castanu koji je marljivo s njom vježbao. Dugo vremena je govorila kako svoju debljinu ne vidi kao manu.

- Mnoge glumice vide višak kilograma kao manu, no ja to vidim kao prednost. Cure koje nisu mršave puno bolje prolaze u komedijama - često je govorila prije Rebel. Wilson je rekla kako bi njezina idealna težina bila 75 kilograma jer se priprema za jednu novu ulogu i vjeruje kako će ovim tempom vježbanja i brige o prehrani doći i do te brojke na vagi.