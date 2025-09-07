Glumica koja je izgradila impresivnu karijeru izvan Hrvatske danas bi proslavila 70. rođendan

Glumačka legenda Mira Furlan danas bi, da je živa, proslavila svoj 70. rođendan. Naime, Mira je rođena 7. rujna 1955. godine, a napustila nas je u 66. godini života - 20.11. 2021. godine. Duže vrijeme bolovala je od virusa Zapadnog Nila koji joj je prenio zaraženi komarac. Zbog teške bolesti, posljednjih nekoliko mjeseci provela je u teškom stanju boreći se za život. Iako joj je u bolnici SAD-u pružena najbolja moguća liječnička skrb, bolest je, nažalost bila jača.

Mira je rođena u Zagrebu od majke Židovke i oca hrvatsko-slovenskog podrijetla. Isprva istaknuta glumica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, 1980-ih je postala jedna od vodećih hrvatskih i jugoslavenskih filmskih glumica. Osobito se istaknula u filmovima ''Kiklop'' (1982.) Antuna Vrdoljaka, ''U raljama života'' (1984.) i ''Za sreću je potrebno troje'' (1986.) Rajka Grlića te u filmu ''Lepota poroka'' (1986.) Živka Nikolića. Od početka 1990-ih živi u SAD-u, gdje je postigla svjetsku slavu nastupima u TV-serijama ''Babylon 5'' i ''Izgubljeni''.

Mira Furlan

Mira Furlan jedna je od najpopularnijih, najljepših i najseksepilnijih glumica bivše Jugoslavije. Mirin otac Ivan bio je istaknuti znanstvenik, a majka je završila francuski jezik i jugoslavistiku. Osnovnu školu i gimnaziju pohađala je u rodnom gradu. Godine 1978. diplomirala je na Akademiji za kazalište i film. Upisala je engleski i francuski jezik na Filološkom fakultetu. Godine 1986. upoznala je srpskog redatelja Gorana Gajića s kojim je ubrzo započela vezu.

Bila je članica Hrvatskog narodnog kazališta u kome je odigrala veliki broj predstava za koje je nagrađivana. Neke od njih su: „Dundo Maroje“ (Petrunjela), „Šteta što je kurva“ (Anabela), „Mizantrop“ (Celimena), „Mesec dana na selu“ (Natalija Petrovna), „Dubik“ (Lea), „Glorija“ (Glorija), „Hamlet“ (Ofelija), „Alfa Beta“, „Roman o tri ljubavi“, „Majka hrabrost“, „Tri sestre“ itd. Uloga u predstavi „Mesec dana na selu“ donijela joj je nagradu „Dubravko Dujsin“. Gostovala je u mnogim kazalištima na prostoru bivše Jugoslavije. Kada se preselila u SAD, igrala je u predstavi „Antigona“ koju je režirao njen suprug. Osvojila je nagradu „Dramalogue“ za najbolju kazališnu ulogu u Los Angelesu. Također je glumila u Lorkinoj „Đermi“ koja se izvodila u Indiana Repertory Theatreu. Godine 2002. igrala je Medeju u istoimenoj predstavi kazališta Ulysses na Brionima. Godine 2015. postala je stalni član ansambla HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. Glumila je u predstavama: „Kasandra“, „Ko se boji Virdžinije Vulf“ i „Jesenja sonata“.

Uslijedili su filmovi i serije 1982. i 1986. godine. Dodijeljene su joj Zlatne arene za ulogu Enke u filmu „Kiklop“ i za ulogu Jaglike u filmu „Lepota poroka“. Godine 1985. imala je jednu od glavnih uloga u filmu „Otac na službenom putu“ koji je bio nominiran za Oscara. Od 1994. do 1998. pojavila se u 110 epizoda američke znanstveno-fantastične serije „Babylon 5“. Od 2004. do 2008. godine bila je Francuskinja Danielle Russo u seriji „Izgubljeni“. Budući da više nije mogla podnijeti lokaciju na Havajima na kojoj su snimali, dogovorila se s producentima da njen lik ubiju. Godine 2008. Mira je tumačila epizodnu ulogu u seriji „Vratiće se rode“ koju je režirao njen suprug Goran. Bila je članica žirija Libertas filmskog festivala u Dubrovniku 2010., a 2012., 2013. i 2014. godine bila je gošća Festivala kulture i snova koji je održan u Kuli Jankovića. Na Filmskoj akademiji u Los Angelesu počela je predavati 2014. godine, a zatim i na New York Film Academy.

Mira je jedno ljeto bila pjevačica rok benda „Le Cinema“. Tada je bila na morskoj turneji sa Vladom Divljanom. Snimila je albume: „Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga“ i „Songs from movies that have never been made“ na kojem se nalaze pjesme iz filmova koji nikada nisu snimljeni. S kolegama iz serije „Babylon 5“ snimila je jazz album, a jednu pjesmu posvetila je svom sinu. U SAD-u je pjevala u zboru jedne crkve. Pisala je kolumnu u hrvatskim političkim novinama Feral Tribune. Izdavačka kuća „Samizdat B92“ te je tekstove objavila 2010. godine u knjizi „Totalna rasprodaja“. Napisala je scenarij za predstavu „Dok nas smrt ne rastavi“ koja je premijerno izvedena u travnju 2013. godine.