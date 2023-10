Glumica iz hit serije 'Andrija i Anđelka' otkriva kakva je beba njezina Čarna: Ima je, jedro je dijete

Glumica Anđelka Stević Žugić u svibnju ove godine rodila je djevojčicu kojoj je dala ime Čarna, a jučer je glumica u Beogradu bila na predstavljanju romana Marka Popovića "Jedini izlaz" po kome su snimljeni istoimeni film i serija. Na promociji je Anđelka tamošnjim medijima pričala o prinovi i kako joj izgledaju dani otkako je na porodiljnom dopustu.

- Dane provodimo baš lijepo, nije ništa neobično, kao što sve bebe provode vrijeme sa roditeljima. Pelene, mlijeko, kupaj, maži, mazi se, gnjavi i tako... Imamo novu omiljenu pjesmu "Cojle, Manojle". Ima je, jedro je dijete. Beba za divno čudo spava. Sve je nekako leglo lijepo - ispričala je Anđelka prenosi Blic. Početkom rujna glumica se udala drugi put i njezin novi suprug je Marko Žugić s kojim je u svibnju dobila kćer Čarnu. Vjenčanje je održano u tajnosti, samo su članovi njihovih obitelji i bliski prijatelji koji su prisustvovali ceremoniji znali da će izreći sudbonosno "da".

- Anđelka nije htjela veliku svadbu, željela je i izbjeći medije koji su od prvog dana njezine veze s Markom pisali o njima dvoje. Zbog toga je odlučila sve to raditi u tajnosti. Nitko nije objavljivao fotografije i snimke na društvenim mrežama, a ni ona se nije oglašavala, kazao je izvor za medije u Srbiji. Na Instagramu je ubrzo nakon vjenčanja promijenila i svoje prezime te je djevojačkom Stević dodala i prezime svog supruga. Njezina veza s Markom privukla je pažnju jer je on kum njezinog bivšeg supruga Darija Prpića s kojim ima sina Jakšu. Na komentare oko nove veze glumica se nije osvrtala i kaže kako joj je najvažnije mišljenje supruga i bliskih prijateljica.

- Muža, naravno, plus tri prijateljice. To je sveto trojstvo, Anastasija Mandić, Maja Noveljić i Marija Kilibarda. One su sve drugačije, ali pokupim od svake što mi treba, važno mi je sve tri što će reći - odgovorila je Anđelka na pitanje čije joj je mišljenje najvažnije.

Nakon razvoda s bivšim suprugom je, kaže, ostala u prijateljskim odnosima. Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on s mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvijek - rekla je Anđelka, koju publika pamti po ulozi u seriji 'Andrija i Anđelka', u jednom od intervjua.

