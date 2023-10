Poznata glumica u memoarima priznala: Ostala sam trudna s Warrenom Beattyjem, tražio je da pobacim

U svojim novim memoarima, “Behind the Shoulder Pads,” 90-godišnja glumica Joan Collins detaljno opisuje kako se borila protiv seksualnih napada u filmskom svijetu i kako ju je kolegica Marilyn Monroe upozorila na hollywoodske “vukove” i pri tome je posebno mislila na Daryla Zanucka, koji je tada bio potpredsjednik produkcije u 20th Century Foxu. Nekoliko dana kasnije, piše Joan u svojim memoarima, Zanuck je nasrnuo na nju.

- Udišući dim cigarete prosiktao je: ‘Nisi imala nikoga dok nisi imala mene, dušo. Ja sam najveći i najbolji i mogu cijelu noć.' Bila sam toliko šokirana da nisam mogla govoriti, pa sam se samo izmigoljla iz njegovih ruku i otrčala sam natrag na set. - napisala je Joan u svojim memoarima. Glumica također piše o pobačaju u dobi od 26 godina, nakon što je zatrudnjela s tadašnjim zaručnikom Warrenom Beattyjem. Prisjetila se u knjizi trenutka kada je priopćila Beattyju da je trudna.

-Trudna si, upitao me svojim zbunjenim glasom malog dječaka. Kako se to dogodilo, pitao me. Batler je to učinio, rekla sam mu sarkastično, ili je možda u pitanju bezgrešno začeće. On je samo ponavljao kako je to strašno, strašno...- napisala je Joan u memoarima i dodaje kako bi njezina karijera sigurno bila gotova da je tada rodila.

Ona napominje da su rane 1960. bile mračan period u kojem je abortus bio praktički posvuda protuzakonit. U strahu da će završiti u agoniji u nekoj ilegalnoj klinici, Beatty ju je otpratio do bivšeg kirurga u New Jersey kojeg je poznavao. Ujutro kada je zahvat bio zakazan, Collins je pokušala odustati od njega, ali tada 23-godišnji Beatty, čija je karijera tek počela uvjerio ju je kako ne mogu imati djecu jer bi im to uništilo karijere.

Collins je kasnije rodila troje djece, Taru i Sachu Newley, s drugim suprugom, glumcem i skladateljem Anthonyjem Newleyem, i Katy, s trećim mužem, Ronom Kassom. - Bilo bi pogrešno za mene da sam rodila u toj dobi od 25 ili 26 godina, pogotovo jer se tada smatralao zločinom roditi dijete izvan braka - rekla je Collins. - Mislim, stvarno je bilo tako. I to bi mi nam uništilo karijeru. To bi apsolutno uništilo moju karijeru... - napisala je slavna glumica u svojim memoarima.

