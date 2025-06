Glumica Arija Rizvić iznenadila je sve fotkom s Lukom Modriće i otkrila što joj je rekao

Glumica i redateljica Arija Rizvić (31) na svom je Instagramu podijelila fotografiju koja je u trenu zagrijala srca njenih pratitelja – onu s neponovljivim Lukom Modrićem! Susret s kapetanom Vatrenih opisala je kao "predivan", a oduševljenje je tim veće jer je nogometna legenda obećala uskoro pogledati predstavu "Luka Modrić: Moja igra" koju redateljski potpisuje Arija. - Predivan susret s našim Lukom Modrićem. Sretna i počašćena što smo razmijenili reakcije i komentare na predstavu i dogovorili njegov skorašnji dolazak na jednu od izvedbi. Luka, hvala još jednom na divnim riječima i takvoj podršci i veselim se ponovnom druženju! Hvala što si najveća inspiracija i uzor i kao osoba i kao sportaš, puno učimo od tebe - napisala je Arija uz fotografiju s Modrićem.

Objava je, očekivano, izazvala brojne pozitivne reakcije i podršku. Pratitelji su s oduševljenjem čestitali Ariji na uspjehu i ovom posebnom susretu, upućujući komplimente i njoj i kapetanu Modriću. "Bravo za predstavu," glasio je jedan od komentara podrške njenom radu, dok su drugi isticali Arijinu ljepotu komentarima poput "Prelijepa Arija!!!". Jedan komentar obožavatelja podsjetio je na raniji susret s glumicom te naglasio koliki su Luka Modrić i hrvatska reprezentacija inspiracija cijeloj naciji, poželjevši sreću oboma u daljnjem radu. Predstavu "Luka Modrić: Moja igra" režirala je Arija Rizvić, a nastala je u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom i Boss teatrom. Autori dramskog teksta su Valentina i Luka Mavretić, dok u glavnim ulogama nastupaju Matej Đurđević, Gloria Dubelj i Denis Bosak. Predstava donosi priču o Luki Modriću iz emotivne i osobne perspektive, kroz koju će publika bolje upoznati mladića koji je svladao brojne prepreke kako bi jednoga dana postao najbolji nogometaš svijeta.

"Luku svi znaju kao kapetana naše reprezentacije, nogometnog genijalca i virtuoza, no on je i sin, otac, muž, unuk i brat. Kroz ovu predstavu pokušali smo približiti sva ta lica Luke Modrića publici, dati dublji uvid u životne i nogometne zaplete koji su ga oblikovali u nogometaša i osobu koju toliko cijene suigrači, protivnici i svi ljubitelji nogometa. Za mene je on savršen dramski junak, koji je na svom putu do uspjeha puno toga žrtvovao i putem imao različite teškoće, prepreke i padove, pa mi je bila čast i odgovornost prihvatiti se ovakvog projekta. Ponosna sam na odrađeni posao cijele ekipe te iskreno vjerujem da će se publici dopasti ovakav prikaz Lukine životne priče", izjavila je redateljica Arija Rizvić nedavno uoči premijere predstave. Ova talentirana Riječanka (31) istaknula se ulogama u domaćim serijama te gradi uspješnu karijeru kazališne redateljice. Uz poslovne uspjehe, Arija blista i privatno – u studenom 2024. zaručila se za sportskog novinara Marka Vargeka.