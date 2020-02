Glumac odlučio imenovati pedofile u Hollywoodu, a sada strahuje za život

Glumac Corey Feldman imenovat će muškarce za koje tvrdi da su silovali njega i njegovog prijatelja Coreya Haima, koji je umro 2010. nakon dugogodišnje borbe s alkoholom i drogama.

Film pod nazivom 'Silovanje dva Coreya' ponudio je šefovima Netflixa i ostalim streaming servisima, no oni su ga odbili zbog pravnih razloga. Feldman je javno progovorio o svojim tvrdnjama prije dvije godine, a svog silovatelja planira imenovati u najnovijoj epizodi megapopularnog showa Dr. Oz.

'Vjerujem da je moj zlostavljač kontaktirao nekog tko mi je blizak i rekao toj osobi da zna gdje sam' kazao je Feldman u najavi za emisiju i dodao: 'Nisam se obazirao na to, ali onda su me izboli nože, pa me zamalo pregazio auto. Takve stvari su se događale jedna za drugom u posljednje tri godine'.

Bivša dječja zvijezda već je ranije tvrdio kako ga je, kad je bio mali napastovao kolega Jon Grissom, no u filmu će imenovati više ljudi, a Feldman tvrdi da mu je ugrožen život. Film će na svojoj web stranici objaviti devetog ožujka, noć prije godišnjice smrti njegovog prijatelja Coreya Haima, te će imenovati i muškarce za koje vjeruje da su silovali Haima.