Gledateljima se nije svidjela ocjena koju je dobio gradonačelnik Svete Nedelje: 'Nije zaslužio dva'

Sinoć je s emitiranjem počela nova sezona showa 'Ples sa zvijezdama', a publici se predstavilo novih 13 plesnih parova: Ana Zaninović i Mario Ožbolt, Petra Kurtela i Damir Horvatinčić, Alen Liverić i Ela Romanova, Dario Zurovec i Helena Janjušević, Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec, Deniss Grgić i Jakov Bjelac, Emilija Kokić i Patrik Seretin, Fran Lauš i Rebecca Krajnović, Frano Ridjan i Gabriela Pilić, Marco Cuccurin i Paula Tonković, Maja Drobnjaković i Marko Mrkić, Mario Mandarić i Helena Naletilić te Tara Thaller i Mateo Cvenić.

Ovogodišnji voditelji su Tamara Loos i Igor Mešin. Tamari je inače ovo prvi put da se našla u ulozi voditeljice na Novoj TV. U prvoj emisiji nitko nije ispao te će gledatelji moći glasati tek od sljedeće nedjelje.

Što se pak bodova žirija tiče najviše su ih osvojili tangom profesorica kineziologije Maja Drobnjaković i Marko Mrkić i to 29. Posebno puno pažnje privukao je i gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec koji je prvi političar koji se natječe u ovom showu te je sa svojom mentoricom zaplesao cha cha cha. Uz stručni žiri, koji i ove godine čine već uhodana ekipa Larisa Lipovec Navojec, Franka Batelić, Igor Barberić i Marko Ciboci, svoje dojmovedali su i gledatelji na društvenim mrežama.

Posebno su primijetili ocjenu dva koju je Ciboci dao Zurovcu.

- A daj… Dva, pa mislim stvarno. Tek je prvo emisija – pisali su.

– Po meni nije zaslužio dva, bio je bolji – dodala je druga osoba. Gledatelji su istaknuli i kako se njima svidio nastup gradonačelnika Svete Nedelje.

- Baš su bili dobri, jako je simpatičan i zaista taj njegov osmijeh je predivan – pisali su.

I drugi gledatelji su komentirali ocjenjivanje žirija.

- Već na početku žiri je pristran i ulagujući. Darija Lorenci je puno lošije otplesala (i to kad mi gledatelji to vidimo) od Darija Zurovca. To su pokazali upravo ocjenama. Dakle naštimavanje je počelo – napisala je jedna gledateljica.

Inače, Dario i Helena za svoj su prvi nastup dobili ukupno 18 bodova, a tu je bila i ocjena 2 od Cibocija.

- Ti si već prvim plesom srušio stereotipe. To s kakvom lakoćom ti plešeš, samo se drži Helene i još se malo opusti - započela je Franka svoje komentare nakon njihovog nastupa.

- Meni su rekli da imam uvijek političke odgovore. Definitivno si bio simpatičan na plesnom podiju, no u cha cha cha je potrebna akcija kukova, kod tebe su kukovi još zahrđali, trebalo bi to podmazati. Čak bih rekao da si bolji plesni pozer nego plesač. Meni je fascinantno kako ti ne skidaš taj osmijeh s lica - detaljan je bio Marko Ciboci.

Gledatelji su pisali i svoj ukupan dojam.

- Voditeljica koma, plesači ajme meni. Sve u svemu dosta loša prva emisija – ukupni je dojam jedne gledateljice, a druga je dodala da želi da se ponovno vrati Maja Šuput u voditeljsku ulogu.

No, bilo je i onih koji smatraju da je Tamara 'pravo osvježenje u showu'.

- Tamara je odlična, vrlo ležerna i jako simpatična. Dobrodošla u show - pisali su neki gledatelji.

Gledatelji su ostali oduševljeni i plesnim koreografijama koje su imali prilike vidjeti, tako da je dio njih jednostavno poručio: 'Bravo, svaka čast' .

