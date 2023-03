Prvi političar u showu plesao cha cha cha, Ciboci mu dao 2: 'Bolji si plesni pozer nego plesač'

Prvi put u showu Nove TV "Ples sa zvijezdama", a i općenito u nekom domaćem showu ovog formata, gledamo i jednog političara. Naime, među natjecateljima nove sezone je Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje i zastupnik u Saboru, a u showu pleše s mentoricom Helenom Janjušević. Plesni par plesao je cha cha cha, a za svoj ples osvojili su 18 bodova.

"Ti si već prvim plesom srušio stereotipe. To s kakvom lakoćom ti plešeš, samo se drži Helene i još se malo opusti", započela je Franka.

"Meni su rekli da imam uvijek političke odgovore. Definitivno si bio simpatičan na plesnom podiju, no u cha cha cha je potrebna akcija kukova, kod tebe su kukovi još zahrđali, trebalo bi to podmazati. Čak bih rekao da si bolji plesni pozer nego plesač. Meni je fascinantno kako ti ne skidaš taj osmijeh s lica", detaljan je bio Marko Ciboci koji mu je dao ocjenu 2.

"Ja mislim da bi svijet bio bolje mjesto kad bi političari plesali. Imaš puno toga za poraditi, ali mislim da ti to možeš. Od njezine energije si postao energičan i to je bilo to. Samo se drži toga", poručio je Igor Barberić.

"Ja sam u najavama spominjala što ples budi, tako da se nadam da ćeš to primijeniti u svojoj politici. I drago mi je da si u ovoj emisiji da to naučiš", istaknula je Larisa.

Sa Zurovecom smo krajem prošlog mjeseca razgovarali kako bismo saznali zašto je pristao sudjelovati u ovom showu, kakve su reakcije njegovih sugrađana i je li spreman na kritike kolega iz Sabora, ali i članova žirija.

- Poziv je ponajprije vrlo izazovan, a želim pokazati da i političari mogu plesati te srušiti standardne stereotipe koji političare smještaju u vječno ozbiljnu, udaljenu skupinu "promatrača onih koji plešu" ili među neplesače - rekao nam je Dario.

Na pitanje kakve su bile reakcije i komentari sugrađana u Svetoj Nedelji kada se saznalo za angažman u showu Nove TV, rekao je da je većina bila sretna zbog nastupa. - Rekao bih da je oko 95% komentara vrlo pozitivno, a manji dio bio je negativnije raspoložen. To je tako u politici, nikad ne mogu svi biti sretni bez obzira na to što se napravi, no smatram da je ovo pozitivan angažman i svojevrsni pomak za političku scenu - kazao je.

A u političkim krugovima bilo je puno pohvala. - Nekoliko kolega reklo mi je da oni za to ne bi imali hrabrosti i da će me podržati makar se politički ne slažemo, haha - odgovorio nam je.

Dario se bavi i sportom, a rekao je i da voli plesati te da mu okolina misli da je dobar plesač, ali prema njegovoj procjeni, kaže da ima "gomilu prostora za napredak i želio bih naučiti čim više plesnih koraka".

Trenirao je i boks i tajlandski boks.

- Tražio sam sport koji bi mi bio više psihički ventil za nakupljeni stres i nervozu. Sjećam se da sam se odlaskom na prvi trening prepao da ću odmah dobiti batine, a kad sam došao, sreo sam toliko smirenih i simpatičnih dečki da sam shvatio kako je to uistinu fantastičan sport na kojem se "ispušeš" i fizički se jako brzo možeš dovesti u formu. Kasnije sam išao na tajlandski jer mi je nedostajalo tehnika udaranja nogom. Dandanas prakticiram te treninge radi agilnosti i fleksibilnosti, a s ekipom s tajlandskog volim se i podružiti. Najljepše razdoblje treniranja u životu bilo mi je u Muay Thai Ban Keglevichu. A da budem otvoren, manje sam nezgodnih udaraca dobio na sparingu nego recimo na nogometu, na kojem ne očekuješ da će te netko nezgodno pogoditi - ispričao nam je.

