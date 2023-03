Svih 13 parova predstavilo se publici: Dvoje poznatih Hrvata već ima ozljedu, a chef se i spotaknuo

Večeras je započela nova sezona showa "Ples sa zvijezdama" s 13 parova, a show je započeo zajedničkom koreografijom u kojoj su sudjelovali mentori, ali i članovi žirija. Nakon toga pojavili su se voditelji, glumica Tamara Loos i Igor Mešin. Tamari je inače ovo prvi put da se našla u ulozi voditeljice na Novoj TV. U ovoj emisiji nitko nije ispao te će gledatelji moći glasati tek od sljedeće nedjelje. Stilist je i ove godine Marko Grubnić, a Tamaru je odijenuo u blistavu bijelu haljinu koja je naglasila Tamarinu liniju.

Žiri i ove sezone čine Igor Barberić, Larisa Lipovac Navojec, Franka i Marko Ciboci.

Prvi su emisiju otvorili voditelj Frano Ridjan i njegova mentorica Gabriela Pilić koji su zaplesali tango. Članovi žirija su ga pohvalili, a kritike je imao samo Marko Ciboci.

"Točan si u tajmingu, letiš za svojojm partnericom, ali najviše od svega te gušt gledati", započeo je Igor Barberić. "Ovo me stvarno iznenadilo. Imaš super partnericu, super ste otvorili. Samo jedan mali savjet u tijelo baci energiju da ti se u licu ne vidi grč. Ali sve ostalo je bilo fantastično!", pohvalila ih je Larisa Lipovac.

"Mene si iznenadio da imaš takvu sigurnost. Ako je po prvom nastupu suditi - kakva će ovo sezona biti!", oduševljena je bila Franka. "Ono što se meni nije svidjelo je to što je položaj vrata i glave stalno bilo prema dolje, no obzirom na navedeno jako mi se svidjela tvoja kretnja", zaključio je Marko Ciboci. Osvojili su 25 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Sljedeća je zaplesala akademska slikarica i influencerica Deniss Grgić i njezin mentor Jakov Bjelac koji su također plesali tango. Deniss često zbog izgleda uspoređuju s Megan Fox pa je dobila i nadimak hrvatska Megan Fox, a time se i sama pohvalila.

"Mogu reći da je bilo vatreno u scenografiji, a na podiju je toga malo nedostajalo. Deniss imaš to i zapali se", napomenula je Larisa Lipovac.

"Moram ti reći stvarno je jako hrabro što si se na početku igrala s onom vatrom. Što se tiče plesa treba biti malo senzualnije, čvršće, imaš sve, zgodna si i imaš talent samo čekam da to još izađe iz tebe", rekla je Franka. "Moja percepcija ovoga da su akteri ove plesne točke bili vrlo lijepi. IStina je da bi trebala poraditi na tonusu, ali nevažno, imaš još 12 emisija pa će to doći na svoje", otkrio je Marko Ciboci.

"Odmah bih ti rekao da poradiš na fokusu. I onda uz tehniku još ćeš poletjeti i zapaliti", zaključio je Igor Barberić. Osvojili su 21 bod žirija.

Foto: Nova TV

Idući su na pozornicu stali političar, gradonačelnik Sv. Nedelje Dario Zurovec s partnericom Helenom Janjušević. Plesali su cha cha cha, a koreografiju su započeli u stilu pressice.

"Želim razbiti stereotipe i pokazati da i političari znaju plesati. Ljudi političare doživljavaju kao trome, ja sam drugačiji, ja volim pokret", rekao je Dario.

"Ti si već prvim plesom srušio stereotipe. To s kakvom lakoćom ti plešeš, samo se drži Helene i još se malo opusti", započela je Franka.

"Meni su rekli da imam uvijek političke odgovore. Definitivno si bio simpatičan na plesnom podiju, no u cha cha cha je potrebna akcija kukova, kod tebe su kukovi još zahrđali, trebalo bi to podmazati. Čak bih rekao da si bolji plesni pozer nego plesač. Meni je fascinantno kako ti ne skidaš taj osmijeh s lica", detaljan je bio Marko Ciboci koji mu je dao ocjenu 2.

"Ja mislim da bi svijet bio bolje mjesto kad bi političari plesali. Imaš puno toga za poraditi, ali mislim da ti to možeš. Od njezine energije si postao energičan i to je bilo to. Samo se drži toga", poručio je Igor Barberić.

"Ja sam u najavama spominjala što ples budi, tako da se nadam da ćeš to primijeniti u svojoj politici. I drago mi je da si u ovoj emisiji da to naučiš", istaknula je Larisa. Osvojili su 18 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Sljedeći su plesali glumica Daria Lorenci Flatz koja je s mentorom Ivanom Jarnecom zaplesala jive na pjesmu Toše Proeskog. U predstavljanju je otkrila da je tijekom proba ozlijedila rebro. "Svaka ti čast", rekao joj je Igor Mešin.

"Ovo je meni jako teško ocjenjivati zato što se jako dobro poznajemo, ali svejedno ovo je bilo OK", započela je Larisa, a nastavila Franka: "Sigurna sam da je sin jako ponosan. Wow! Ovo je bilo jako ambiciozno, tebi želja jednostavno sija iz cijelog tijela. Ali ti imaš taj žar i molim te zadrži ga dalje, jedva čekam vidjeti te u drugim plesnim stilovima."

"Ovo je bilo jedan jako zahtjevni jive i mislim da ti ga je Ivan zadao jer je vidio da ti jako dobro plešeš. Mislim da je to što si ovako otplesala u prvoj epizodi je jako pohvalno. Veselim se vidjeti dalje", kaže Igor.

"Ti uopće nisi ledena kako pjesma kaže. Mislim da si ti jako vatrena, a ubuduće što naučiš od svog mentora samo staloženo primijeni i bit će tip top", poručio je Marko Ciboci. Osvojili su 21 bod žirija.

Foto: Nova TV

Alen Liverić s mentoricom Elom Romanovom zaplesao je slow fox, a par je oduševio članova žirija.

''Ovako kako si ti odradio taj nastup od početka do kraja s fokusom to je ono što ja potičem kod svh u ovom showu, a ti to imaš već na početku. Ima mjesta za napredak, ali dobar si i veselim se gledati nastavak", započeo je Igor.

"Napisala sam šarmantno, nježno, lijepo, protočno... tako ste kliknuli i baš ste dobro uklizali u ovu prvu emisiju", istaknula je Larisa.

"Guza je stršila van puno, zbog gornjeg dijela tijela. Jako si nestabilan, ali ono na početku je bilo savršeno", zaključio je Ciboci. Osvojili su 25 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Nakon njih, naša jedina pobjednica na Eurosongu Emilija Kokić plesala je slow fox s Patrikom Seretinom.

"Prekrasno vas je bilo gledati, stvarno ste lijepo klizili i plovili. Noge su te slušale večeras Emilija, ali trema je prevladala. Ono što ti mogu savjetovati za drugi put - isključi sve oko sebe i zamisli da ste sami u dvorani", dala je savjet Franka.

"Sve što je negativno i što će biti negativno rečeno ja ću to zaboraviti. Vidim jednu toplinu plesača u tebi koji čuči i čeka da izađe van i ja te molim da sljedeću nedjelju to vidimo", istaknuo je Ciboci.

"Bilo je jako lijepo, ali malo suzdržano, vidjelo se da paziš i brojiš. Imaš jako dobrog partnera i on pokazuje svojim plesom da te može puno naučiti tehnici i veselim se vidjeti kako ćete napredovati", rekla je Larisa.

"Meni se činilo da je muzikalnost bila točna, a ovo što oni pričaju u suzdržanosti ponekad trebaš pripaziti na ramena i zauzmi više prostora pa će to sve sjesti na svoje", zaokružio je Igor Barberić. Osvojili su 17 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Sportašica Ana Zaninović predstavila se uz paso doble s partnerom Marijem Ožboltom.

"Ana ovo je meni iznenađenje večeri, Bravo! Ima mjesta za napredak, ali sve u svemu jako, jako dobro. Bravo!", oduševljen je bio Igor Barberić.

"Kako ti stoji ovaj ples! Kako si i sama rekla imaš tu snagu, eksplozivnost. Ti si u ovom plesu zapravo sama pobijedila bika, još da samo spustiš malo ramena i dodaš fokus u okretima i mislim da ni Ciboci neće naći manu", dodala je Franka.

"Okreti katastrofa, ja mislim da još lošije u 'Plesu sa zvijezdama' nisam imao prilike vidjeti. Ti si bila matador, a on je bio tvoj plašt. No, s obzirom na to da je ovo prva emisija i više nego dovoljno", strog je bio Ciboci.

"Mene uopće nisi iznenadila, očekivala sam da ćeš biti takva. Ulila si vještinu sporta u taj ples, ta oštrina, sigurnost, meni je bilo super", zaključila je Larisa. Osvojili su 26 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Fran Lauš i Rebecca Krajnović otplesali su quickstep za koji su zaradili 15 bodova.

"U prilogu si rekao da se osjećaš glupo dok plešeš, ja mislim da je to ključna stvar. To makni i ima tu nešto sigurno", istaknuo je Barberić.

"Ovo je nažalost jedna od lošijih verzija quickstepa koje sam ja vidio. Sljedeći put treba to sve bolje ukalupiti", iskren je bio Ciboci.

"Čudno ja se u nekim točkama moram složiti s Cibocijem, ali po meni nisi bio toliko ukočen za nekoga tko dosta vremena provodi u teretani. Vidim potencijal i jedva čekam vidjeti napredak", dodala je Franka.

Foto: Nova TV

Glumica Petra Kurtela s mentorom Damirom Horvatinčićem otplesala je rumbu. Koreografijom su oduševili i žiri i publiku.

"Ti si se stvarno pretvorila u jednu predivnu, gracilnu, meku, dugu ženu i ova ti j erumba jako dobro sjela. Ja mislim da si stvarno dobro to otplesala. Meni je ovo sve bilo jako fora, a uz Damira mislim da ćeš daleko stići", rekla je Larisa.

"Meni da je netko rekao napravit ću komičnu rumbu ja bih rekao - stvarno? Baš mi je sjela ova rumba. Za prvi ples i još rumbu, ovo je bilo jako, jako dobro", istaknuo je Igor.

"Ja se još uvijek smijem. Tako mi je drago da si ove sezone s nama. Gledala sam te tvoje ruke koje nemaju kraj. Prekrasno, ti okreti. Sve je bilo super, prošle sezone smo imali Asima kojemu je trebao komični element da izvuče ples. Tebi to nije potrebno", potaknula ih je Franka.

"Ne znam kako bih počeo ovaj komentar, ali znam kako bih završio. Ovo je bila definitivno najbolja izvedba dosad!", istaknuo je Ciboci. Osvojili su 28 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Splitski chef Mario Mandarić je uz Helenu Naletilić otplesao paso doble, no tijekom nastupa dogodila mu se i nezgoda. Spotaknuo se, no brzo se vratio u koreografiju.

"Ima mjesta za napredak, ali bilo je to dobro, imaš neki jako cool stav. To je to zasad", započeo je Igor Barberić, a nastavio Marko Ciboci: "Izgledaš jako opasno, taman prigodno za paso doble, no ples nije pratio to. Molim te da sljedeću nedjelju kvaliteta plesa prati tvoju posturu."

"Dopala mi se tvoja izvedba i energija koju vas dvoje imate, sinergija ja bih rekla. Mislim da si dobar i reci da plesu", zaokružila je komentare Larisa. Osvojili su 25 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Profesorica kineziologije Maja Drobnjaković u ovoj sezoni pleše s Markom Mrkićem, plesačem koji ju je u prošloj sezoni ugostio tijekom jedne izvedbe s Jelenom Perić. Ovoj sportašici iz Zagreba je 2017. godine amputirana lijeva potkoljenica zbog borbe sa zloćudnim tumorom kostiju. Plesali su tango.

"Gledam te tamo kako se penješ po stepenicama i dobro da mu vjeruješ. Ja mislim da ćeš ti biti jedna od onih u sezoni kojoj ću ja visiti za vratom jer imaš toliko toga dobrog", komentirao je Igor.

"Tako si se hrabro prepustila partneru, bilo je prekrasno. Ti si inspiracija u svakom pogledu. Dobrodošla natrag i sigurna sam da ćemo te gledati još jako dugo", istaknula je Franka.

"Ja bih te molio da naučiš sve muške i ženske zvijezde kako se drži u tangu", poručio je Ciboci. Osvojili su 29 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Predzadnji su se na pozornicu popeli glumica Tara Thaller i mentor Mateo Cvenić koji su plesali lyrical na Severinin hit "Kao".

"Pomno sam pratio od početka pa do kraja, ne mogu reći da je bilo loše, ali ne mogu reći ni da je bilo super. Malo sam više očekivao od tebe emocija, karaktera, za razliku od drugih stilova", započeo je Ciboci.

"Ti si Tara jedan takav talent u svemu što radiš, tako da me nisi razočarala. U svakom segmentu mi se svidjelo", istaknula je Franka.

"Ne slažem se s Cibocijem, meni je ovo bilo sjajno. Imala si izražaj, imali ste kontakt, nizak centar, dinamično je bilo, plesno, muzikalno. Meni je ovo sjajno!", zaključila je Larisa Lipovac Navojec. Osvojili su 28 bodova žirija.

Foto: Nova TV

Posljednji su otplesali influencer Marco Cuccurin i mentorica Paula Tonković, a plesali su cha cha cha. Marco je u prilogu otkrio da je ozljedio i tetivu zbog čega je već nekoliko puta išao kod fizioterapeuta.

"Na kraju smo pa ću biti kratak. Jako je dobro da je tvoj nastup na kraju jer si ti kao jedan plesni šećer", komentirao je Igor Barberić.

"Toliko si ozaren dok plešeš i mislim da si jako dobro izveo. Od početka do kraja si bio totalno unutra. Paula te vodi savršeno", poručila je Larisa Lipovac Navojec.

"Ništa strašno, ali molim te za sljedeći put - sad si od početka do kraja imao otvorena usta, a tu koješta leti, pa pripazi na to", istaknuo je Marko Ciboci.

"Ti si jednostavno prštao na sve strane. Ja tebe baš obožavam, plesao si kao da smo negdje na sedmoj emisiji", zaključila je Franka. Osvojili su 28 bodova žirija.

Foto: Nova TV

