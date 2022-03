Gledatelji opleli po Ivani Banfić: 'Jad, žalost i sramota. Svugdje se gura, a uopće joj nije mjesto ovdje'

U ponedjeljak navečer na Novoj TV krenuo je s emitiranjem 'Survivor'. Gledatelji su u prvoj emisiji imali prilike upoznati svih 20 natjecatelja kroz dva izazova. Pobjedu je naposljetku odnio crveni tim, a članovi gubitničkog plavog tima nisu krili svoju tugu i nezadovoljstvo.

Presudnu ulogu u izazovu za plave imala je pjevačica Ivana Banfić (52) koja se već na samom početku suočila s poteškoćama za vrijeme plivanja i izlaženja iz plićaka te tako usporila svoj tim. Njezine muke skratio je Roko koji joj je odmah pritekao u pomoć. „Ništa ne vidim od bijelog pijeska, stanem u mulj i odjednom živo blato – guta me. Ja se dižem, ne mogu izaći van, ovaj me vuče dok zapinjem“, prepričala je Ivana svoje dojmove nakon što je stigla do kopna, a nije dugo trebalo da gledatelji krenu s komentarima na društvenim mrežama. Sudeći prema onome što su pisali na službenoj Facebook stranici showa 'Survivor' Ivanino sudjelovanje u showu mnogima nije po volji.

Foto: Nova TV

"Joj ova Banfićka se svugdje gura, uopće joj ne priliči biti među ovim mladim ljudima", komentirao je jedan od gledatelja. "Zovite mi mamu 🤣 Jad,žalost i sramota.Banfićka uopće nije za biti tu, žena je u godinama i samo koči mlađu ekipu. Ova Sanja cendra kao da ima pet godina.A o spremnosti da ne govorim,sve kao neki fitness treneri i tako to, a crveni tim ih razvaljuje. Ovi naši kad skaču u more 🤣 koji skokovi", nadovezala se druga gledateljica.

Foto: Facebook

"Čuj to kaže Banfićka da je fitness trenerica, a skoro se na samom početku utopila u plitkoj vodi, a bogami i onog dečka što joj je pomagao. Koliko se umorila dok je dva puta zamahnula rukama, kad će više shvatiti da je za nju mirovina", dodala je pak treća. "Tko je ovu Banfićku ubacio ljudima u tim? To im je uteg oko noge dok plivaju", bio je još jedan od komentara nezadovoljnih gledatelja.

Foto: Facebook

U prvoj epizodi 'Survivora' kandidati se suočili s prvim timskim izazovima. U izazovu za zagrijavanje – koji je od timova zahtijevao da u što kraćem vremenskom roku doplivaju od broda do otoka – pobjedu su izborili Niggor, Maša, Mina, Vladimir, Branko, Milica, Nađa, Stefan, Ivona i Stevan, odabravši tako crvenu kao boju svog tima. Gubitničkom timu pripala je plava boja, a presudnu ulogu u izazovu imala je Ivana Banfić koja je svoj tim usporila zapevši u plićaku iz kojega ju je izvukao kandidat Roko. - Ja ću se iskupiti svojim iskustvom i znanjem recimo oko vatre, oko tehničkih stvari u prašumi i oko izrade nastambi – to sve znam raditi- poručila je Ivana preuzevši odgovornost za slabiji rezultat svog tima, a priliku za iskupljenje dobila je i brže nego što se nadala jer se pred kandidatima već našao vodeni poligon kao dio drugog, još zahtjevnijeg izazova. No nekima je već i prvi zadatak u kombinaciji s paklenom dominikanskom vrućinom bio prezahtjevan, pa je tako kandidatkinja Sanja morala uzeti predah uz liječničku pomoć prije drugog izazova koji se sastojao od vodenog poligona, kopnene prepreke i slagalice.

Cilj drugog izazova bio je osvajanje nagrade koja je uključivala predmete za izradu skloništa, kao što su sjekira, pila, čekić i čavli, te vatru koja je kandidatima vjerojatno najvrjedniji faktor za vrijeme boravka na nepoznatom otoku gdje temperatura tijekom noći znatno pada.

Iako je natjecanje bilo neizvjesno do samog kraja, crveni je tim prvi skupio osam bodova koji su bili potrebni za pobjedu te tako osvojio prednost nad suprotnom ekipom i vrijednu nagradu koja im je olakšala brige oko prve noći na otoku. S druge strane, pobjeda koja im je izmakla za dlaku ili strah od toga što će im donijeti hladna noć bez vatre i skloništa, naveli su kandidata Roka iz gubitničkog tima da pusti suzu za propuštenom prilikom. „Ovo je bila stvarno prava epsko-lavovska borba. Ovo nije jednostavno - ovi uvjeti, ovo sunce... Imali smo liječničke pomoći i suze, ali ni u jednom trenutku nismo odustali“, rekao je Mario, čestitavši crvenom timu na zasluženoj pobjedi, te dodao: „Crveni tim, vi znate što ste zaslužili i koja vam je nagrada – vatra koja život znači. Vi ćete se večeras grijati, a plavi tim će noć u džungli provesti u mraku“.

Foto: Nova TV

VIDEO Sanja Brajković s Radija Sljeme nominirana je za Večernjakovu ružu: "Četiri desetljeća još sam svježa i željna posla, nije mi dosadio"