Novi show obitelji Kardashian: Kim povrijeđena zbog jedne stvari koju je rekao bivši suprug, fanovi bijesni na njenu sestru

Izašao je prvi trailer za novi reality obitelji Kardashian. Naime, mnogi su se zaželjeli gledati show o obitelji koja živi za dramu, a jedan segment iz trailera privukao je puno pažnje obožavatelja.

U videu reality zvijezda, influencerica i poduzetnica Kim Kardashian kaže kako joj je teško s bivšim suprugom, te da je on kazao da je njena karijera gotova. Osim toga, vidi se i da je njena sestra Khloe ponovno u vezi s košarkašem Tristanom Thompsonom koji ju je prevario puno puta, a i dobio i dijete s drugom ženom, zbog čega su mnogi fanovi na društvenim mrežama doslovno bijesni jer im je neshvatljivo da mu se opet vratila.

Kim je inače o razvodu progovorila u intervjuu za američki Vogue. Kim je filozofski odgovarala na pitanje o razvodu, o kojem rijetko govori u javnosti, osim kada osjeća da ju je bivši suprug Kanye West natjerao nato svojim javnim ispadima. - Toliko puno vremena sam provela pokušavajući usrećiti druge ljude. Mislim da sam u zadnje dvije godine odlučila da želim i ja biti sretan. I to je dobar osjećaj. Pa ako je to i stvorilo promjene zbog kojih je došlo do razvoda, mislim da je bitno da budeš iskren prema samom sebi i radiš ono što te usrećuje, izabrala sam sebe i mislim da je to ok - kazala je Kim i dodala: - Moje četrdesete godine su 'Tim Ja'. Jest ću dobro. Vježbat ću. Više ću se zabavljati, Provodit ću više vremena sa svojom djecom i ljudima koji me vesele. Spustit ću telefon iz ruke. Otpratiti s Instagrama ono što ne želim vidjet. Progovorila je i o tome kako misli da s treba ponašati s djecom s obzirom na razvod.

- Bivši vas može povrijediti, možete biti ljuti na njega, ali djeci uvijek govorim kako je njihov otac najbolji. Treba biti najveći navijač drugog roditelja pred djecom bez obzira na to što prolazite - smatra Kim. Nakon što je intervju izašao, odmah se javio i Kanye na Instagramu. Podijelio je fotografije njihove djece koje su izašle u tom časopisu i napisao: ''Molim te Bože da naša obitelj ponovno bude zajedno". Iako su mnogi bili uvjereni da je razvod Kim Kardashian, influencerice i reality zvijezde i repera Kanye Westa prošao bez prevelikih razmirica, čini se da to nije tako. Naime, Kanye već neko vrijeme javno proziva Kim da mu ne dozvoljava viđati djecu, a jedna od objava, od prije nekoliko dana, koju je naknadno obrisao bila je izrazito otrovna.

- Jučer me Kim optužila da sam unajmio plaćenog ubojicu da je ubije - započeo je West i nastavio:

- Pa evo da vam objasnim. Molio sam da mi dozvole da idem na rođendan svoje kćeri, optužili su me da se drogiram, a kada sam se igrao sa sinom i uzeo svoje grafičke romane 'Akira' optužili su me da sam ukrao. Zbog ovakvih ideja netko može završiti u zatvoru. Tako se igraju sa životima Afroamerikanaca. Neću se više igrati tako sa životima svoje djece - zaključio je Kanye objavu. Rat bivšeg bračnog para počeo je već kada se doznalo da je Kim u vezi s komičarem Peteom Davidsonom, te je Kanye u pjesmi zaprijetio da će ga prebiti. Kanye je ranije rekao da ga Kim nije pozvala na rođendan malene Chicago te da mu nitko nije htio reći gdje je rođendan organiziran, a reality zvijezda, koja inače ne reagira na ovakve stvari javno, nego komentira kada snima seriju ipak se obratila javnosti.

Rekla je kako je razvod užasno težak za njihovu djecu, North (8), Sainta (6), Chicago(4) i Psalma koji ima samo dvije godine. Rekla je da je West opsjednut time da situaciju kontrolira tako da ona osvane u negativnom svjetlu u javnosti. Dodala je i da je ona glavni skrbnik djece. Komentirala je i činjenicu da ju je Kanye prozvao zato što njihova kći North ima profil na društvenoj mreži TikTok. - Kanye ima potrebu da me konstantno napada u intervjuima i mislim da tako čini veću štetu nego bilo kakav Tik Tok koji North snimi. Kao glavni skrbnik djece i činim ono što je najbolje za North kako bih ju zaštitila, ali joj i dopustila da se kreativno izrazi medijem koji je odabrala - jer ju to veseli.

