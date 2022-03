Saša Drinić: 'Medije volim zbog Andrije Jarka, a intervju sa Sanaderom pamtim po simpatičnoj anegdoti'

Osječki novinar Saša Drinić (37) dobro je poznato ime u novinarskim krugovima. Premda je od rođenja vezan za invalidska kolica, Sašu to nije spriječilo da odlazi na teren, vodi brojne emisije na lokalnim televizijskim i radijskim postajama. Zbog njegove profesionalnosti i posvećenosti poslu stekao je poštovanje kolega i slušatelja.

- Oduvijek sam bio znatiželjan, nikad zadovoljan odgovorima dok ne analiziramo sve. Fasciniralo me, dok sam kao klinac s djedom gledao Dnevnik, kako ti ljudi dolaze do informacija. Oduševljavalo me sve. I sad me oduševljava svaki segment posla. A medije najviše volim zbog jednog čovjeka - Andrije Jarka. Ta karizma, uvjerljivost, temeljitost i lakoća izvedbe, praćena pitomošću oka, nešto je što me magnetiziralo uz ekran. To što on radi je neopisivo, ogromno i strašno teško, a izgleda kao najlakše na svijetu. On je medij u mediju. Sve najvrednije što znam naučio sam od njega. I učim svaki dan. Sretan sam. Počeo sam na lokalnom osječkom portalu, ali onaj je pravi, službeni početak, koji ja smatram ozbiljnim početkom, Osječka televizija gdje sam od 2009. Prigoda koja se ne propušta, ali i ne zaboravlja. Uvijek je tu bio i radio, ali i razni tiskani mediji. Sve paralelno - kaže novinar kojeg invalidska kolica nikad nisu sprječavala da se bavi svojim poslom.

- Pa lakše je meni juriti na kotačima nego nekome pješke, zar ne? Ne, nije mi bilo nikada problem jer je logistika uvijek na visini zadatka i na tome sam zahvalan - ističe Saša. Tijekom godina intervjuirao je brojne poznate osobe. Naravno da je bilo i puno zanimljivih anegdota.

- Bilo je simpatičnih trenutaka. U jednoj gužvi na otvaranju Osječkog ljeta kulture izjavu je davao tadašnji premijer Sanader, ja sam bio u sredini, kolege oko mene. Kako je Sanader visok, a ja sjedim puno niže, morao sam jako podići ruku. Kad je to vidio, netom prije izjave, pitao me - smijem li, uzeo diktafon, spustio da nije u kadru, ispričao što je imao, vratio, namignuo i otišao. Vrlo srdačan susret i po tome ga pamtim. Bude li prilika za njegovu životnu ekskluzivu, bilo kad, tu sam. Haaahaaa. Osobe koje ću zauvijek pamtiti su nezamjenjivi Oliver i genijalna Mani Gotovac. Dragan Despot je Bog glume u Hrvatskoj, čovjek koji vas začara svojom inteligencijom, umjetničkom mudrošću i karizmom - kaže Drinić koji trenutačno radi na televiziji, radiju, ali i portalu.

- Trenutačno sam, rekli bi rastrgan, ja ću reći najsretniji. Zato što svaki medij daje svoje, a ja trebam sve pomalo. Sretan da i oni trebaju mene. Televizija je dama koja me zavela i ne mogu joj odoljeti. Kad pomislim da je teško sve koordinirati, samo se sjetim da je Osječka moj dom, sjetim se dobrog osjećaja u studiju i povjerenja koje izvire iz svakog kontakta s urednicom Ružicom Smolčić i sve je odmah najlakše. Radio je ljubav za sebe. A portal - probajte odoljeti šarmu i gardu Ivone Čulo, alfe i omege Mixera, i ja ću prohodati. Dakle, taj duboki glas, količina ideja i opet - povjerenje - slab sam na Mixer jako - kaže Saša koji, zahvaljujući čudima moderne tehnologije, emisije za Radio 92 iz Slavonskog Broda radi iz svog doma u Osijeku.

- Najmanje je bitno gdje si fizički. Bitno je gdje je mozak i srce. Moji dragi Brođani. Uspjeli su nakon nekih radijskih lutanja i uzaludnosti zadnjih pet godina vratiti čestice zraka u moja pluća, jer radio je taj koji je poseban. Radimo puno, publika se javlja i dobro. Posebno sam sretan zbog dviju emisija - "Medijana", jedinstvena u eteru po tome što se jedan medij bavi svim drugim medijima. To je format koji bih ja volio doma slušati, a kako ne postoji, odlučio sam raditi emisiju. Druga je "Puls Hrvatske", tjedni talk show u kojem se bavimo aktualnostima iz svih polja. Aktualije su dio svakodnevice koje analiziram svaki dan u "Temi dana". Sve što danas radim, davno sam poželio. I bio strpljiv. A sad sam spremam do mirovine, bude li postojala, ploviti baš ovako. Radio sam i na formatiranom radiju. Radio 92 to nije i sretan sam zbog toga. Format vas nauči pročišćavanju bitnih od nebitnih informacija. To uzeti od formatiranog i primijeniti izvan formata je moja poslastica. Što se tiče televizije, uz "TV koktel", emisiju o kulturi, jednu od najdugovječnijih u programu Osječke, emisija "Znam što gledam" bavi se pitanjima medija. Nastojimo biti edukativni i od kolega s bogatim iskustvom doznati neke zakonitosti u medijima. Biti medijski pismen danas je teže nego je ikad bilo jer količina informacija koje stižu na platforme, kojih je nikad veći broj, raste iz dana u dan. Treba biti promišljen i analitičan - iskreno će Drinić koji je kao i svi u ovom poslu imao i gafova u eteru.

- Sretan sam jer se ne događaju često, ali kad se dogode.... Jednom sam zaboravio ime gosta na televiziji, trećeg od tri, i zamolio sam ga da se još jednom predstavi. Bilo mi je neugodno, ali nadam se da nije zamjerio - kaže novinar koji se osvrnuo i na poplavu fake newsa i činjenicu da mnogi danas više ne vjeruju mainstream medijima nego prije neprovjerenim informacijama.

- Do toga je dovela hiperinflacija platformi. Mislim da je to loše, ali mislim i da smo dijelom sami odgovorni za to. Odgovornost novinara je, osim u izgovorenoj riječi, i u procjeni kome će dati prostor pozivajući ga u goste. Ima ljudi koje se na određene teme ne smije zvati jer su njihove "uspješne" karijere jako štetne. I ne mislim da svi trebaju komentirati sve, a to se često događa. Da bi se popunio prostor. Nastojim se ne dovesti u tu situaciju - kaže novinar kojem uz brojne obaveze ostane i slobodnog vremena.

- Uz dobru organizaciju stigne se sve. Ekipa za druženje uvijek čeka, gledam puno serija, igram tenis i čitam. Rekao bih da nemam elemente tipičnog Slavonca. Lokalpatriot nisam ni u natruhama. Cijenim sve što je dobro, odakle god da stiže. Mesni proizvodi da, riječna riba ni u bunilu. Ali vas ću rado odvesti na fiš prvom zgodom, dok ja budem uživao u gurmanskoj pljeskavici. Za kad da rezerviram stol? - sa smiješkom će Saša koji ima i neke profesionalne želje.

- Ideja uvijek ima, bit će i realizacije. Volim raditi politiku, izbori su posebna strast. Od još uvijek neostvarenih želja - nakon što sam upoznao na početku spomenutog Amadeusa medija - Andriju - ostala je tek jedna profesionalna - imati priliku biti na istoj pozornici u istom trenutku s Duškom Ćurlićem. A od privatnih, biti što češće s dragim ljudima u nekim beauty situacijama uz šum mora i cvrčkove simfonije - zaključuje Drinić.

VIDEO: Mia Dimšić i Damir Bačić govore o Dori i optužbama kako je pjesma Guilty Pleasure - plagijat