Gledatelji nisu oduševljeni izborom finalista: 'Nikad gore polufinale, očito ne znaju što je talent'

U prvoj polufinalnoj emisiji ''Supertalenta'' odabrani su prvi sudionici finala. Najviše glasova publike osvojila je mlada 12-godišnja Farija Gaši, a osim nje publika je u finale poslala i Magic Leona, a radi se o dva zlatna gumba iz audicijskih emisija. Treće mjesto za prolazak u finale žiri je dao plesnoj grupi Splitters, no njihova odluka nije bila jednoglasna.

Uz njih, za prolazak dalje borili su se Digna Mbepera, Sara Krpan, plesna skupina Illusion, Miljan Rančić, Maria Lopez te Antoneli Mištrafović, a nakon prve polufinalne emisije, gledatelji su na društvenim mrežama otkrili jesu li zadovoljni s odabirom finalista, a mišljenja su podijeljena.

''Jedino je Leon zaslužio'', ''Svaka čast Leonu. Zasluženo. A pustiti plesačice u finale? Očito ne znaju što je talent'', ''A Sara, cura je super talent i ne prođe. Žalosno'', ''Bez veze mi je što smatraju talentom te plesne skupine, jer to može uvježbati svako tko ima ritma u sebi i koga vježba trener, to je za mene vježba i trud, a ne talent'', ''Odu talenti doma'', ''Od finalista jedino je Leon talent'', ''Ovo s grupama mi nema smisla. Bez veze'', ''Sara Krpan jedini istinski talent! Sramotno što nije prošla'', ''Dva zlatna gumba, očekivano i predvidljivo, ali i nezasluženo....a ove plesačice, stvarno nevjerojatno da su uopće bile u polufinalu, sramota...'', samo je dio komentara.

Foto: Screenshoot Sudeći po komentarima gledatelja, od finalista ih je oduševio jedino Leon, a brojni su razočarani što u finale nije prošla Sara Krpan koja se u polufinalu predstavila autorskom pjesmom My Mistake. Nakon njenog nastupa čuo se gromoglasan pljesak publike. "Meni je totalno trema nestala", rekla je Sara.

"Saro, ja te gledam, fascinirana sam, uživam, a istovremeno sam malo zabrinuta. Naprosto, razmišljam malo šire. Nisam sigurna, nadam se da ćemo večeras to razriješiti, mogu li ljudi doživjeli razinu tvojih talenata. Je li svima to vidljivo kao što je to meni? Tvoji talenti su toliko slojeviti i vanserijski’’, rekla je Martina. Fabijan joj je poručio da ima radijski hit.

VIDEO Dramatične scene iz centra Zagreba sa snimanja filma Black Canary: Snimali sudar automobila i tramvaja na trgu bana Jelačića