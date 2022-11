Slavna pjevačica zapamćena je kao djevojka koja ne zna biti sama, a svoje veze koristila je kao inspiraciju za nove pjesme

Američka glazbenica Taylor Swift (32) nedavno je objavila novi album “Midnights”, koji je u samo 24 sata ušao u glazbenu povijest. Spotify je objavio da je album prikupio najviše streamova u jednom danu u povijesti platforme.

– Kakvu sam sreću imala da ste napravili nešto ovako nevjerojatno – napisala je na društvenim mrežama Swift i zahvalila obožavateljima na podršci. Odmah nakon toga oborila je još jedan rekord. Na službenoj američkoj top-listi pjesama, Billboardovoj Hot 100, na prvih deset mjesta našle su se samo pjesme s njezina albuma.

Album je opisala kao priču o “13 neprospavanih noći razasutih kroz moj život” i “putovanju kroz užase i slatke snove”. Zanimljivo je kako je Taylor u posljednje dvije godine izdala čak pet albuma. Tijekom pandemije koronavirusa objavila je “Folklore” i “Evermore”, koji su napravljeni u indie folk stilu, a poslije toga izdala je i dvije verzije ranijih albuma “Fearless (Taylor’s Version)” te “Red (Taylor’s Version)”.

Deset albuma

Povratkom osobnijem pristupu pisanju Taylor je publici otkrila svoju ranjivost. Priznala je da joj je “Anti-Hero”, prvi singl s albuma, jedna od najdražih pjesama koje je napisala upravo zbog količine iskrenosti u njoj.

– Mislim da prije nisam ovako duboko ulazila u svoje nesigurnosti o ovim temama. Puno se borim s idejom da je moj život postao neupravljive veličine, a da ne zvuči previše mračno, borim se s idejom da se ne osjećam kao osoba – rekla je umjetnica koja je na sceni već 16 godina. Počela je kao tinejdžerica, dosad je izdala deset albuma, a zanimljivo je da je na svakom predstavila drugi glazbeni stil.

Taylor Alison Swift rođena je 13. prosinca 1989. u West Readingu, Pennsylvania. Njezin otac, Scott Swift, burzovni je posrednik, majka Andrea kućanica koja je prije bila izvršna direktorica marketinga fondova, a brat Austin je glumac. Svoje je prve godine provela na farmi za uzgoj božićnih drvaca s roditeljima.

Taylor je s 9 godina počela pohađati satove pjevanja i glume u New Yorku, a poslije se odlučila usredotočiti na country glazbu, inspiriranu Shaniom Twain i Faith Hill. Kad je zvijezda u usponu imala oko 12 godina, kompjutorski serviser po imenu Ronnie Cremer naučio ju je svirati gitaru i pomogao joj u prvim pokušajima pisanja teksta pjesme, što je navelo Taylor da napiše “Lucky You”, svoju prvu pjesmu.

Kako bi pomogao Taylor da se probije u country glazbi, njezin je otac prebacio svoj posao u ured u Nashvilleu kada joj je bilo 14 godina, a obitelj se preselila u kuću na obali jezera u Hendersonvilleu, Tennessee, gdje je Taylor pohađala srednju školu.

U Nashvilleu je Taylor počela raditi s tekstopiscem Liz Rose svakog utorka poslijepodne nakon škole. Poslije je postala najmlađa umjetnica s potpisom izdavačke kuće Sony/ATV, ali ih je napustila s 14 godina. Bila je uvjerena da joj ponestaje vremena jer je željela uhvatiti rane godine svog života na albumu, da predstavlja ono što je prolazila.

Njezin prvi vodeći singl “Tim McGraw” objavljen je u lipnju 2006., a istoimeni album Taylor Swift objavljen je kasnije te godine, 24. listopada. Dospio je na broj 5 top-liste albuma Billboard 200, gdje je proveo 275 tjedana. Tijekom 2007. i 2008. Taylor je objavila još četiri singla sa svog debitantskog albuma i svi su se pojavili na Billboardovoj ljestvici Hot Country Songs.

U 2007. postala je najmlađa osoba koja je počašćena BMI titulom tekstopisca godine. Počele su stizati brojne nagrade, a također je osigurala nominaciju za najboljeg novog izvođača na 50. dodjeli Grammyja.

Drugi album Taylor Swift “Fearless” objavljen je 11. studenoga 2008., slijedila je i njezina prva velika turneja, na kojoj zaradila više od 63 milijuna dolara, a objavila je i dokumentarac o turneji, koji je emitiran na televiziji i objavljen na DVD-u. Tijekom 2009. i 2010. Swift je svojim LP-om osvojila više nagrada na prestižnim dodjelama, njezin prvi album dobio je Grammy, dok ju je Billboard proglasio umjetnicom godine.

Najveća zarada

U kolovozu 2010. Swift je objavila “Mine”, vodeći singl sa svog trećeg studijskog albuma, “Speak Now”. Debitirao je na američkoj ljestvici ​Billboard Hot 100 na trećem mjestu. Nakon kritika koje su tvrdile da je dobro napisala pjesme jer je radila s koautorima, Taylor Swift sama je napisala svih 17 pjesama na svom trećem albumu te je koproducirala svaku pjesmu.

Na 54. dodjeli Grammyja 2012. Swift je osvojila nagrade za najbolju country pjesmu i najbolju country solo izvedbu za pjesmu “Mean”, koju je izvela tijekom ceremonije kao odgovor na svoj podosta kritiziran nastup na Grammyju 2010., što je dokaz njezinih sposobnosti kao glazbenice. U kolovozu 2012. Swift je objavila “We Are Never Ever Getting Back Together”, glavni singl sa svog četvrtog studijskog albuma, “RED”. Pjesma je postala njezin prvi broj jedan u SAD-u i Novom Zelandu, a dosegnula je prvo mjesto na iTunes ljestvici prodaje digitalnih pjesama samo 50 minuta nakon objavljivanja. Njezin treći singl, “I Knew You Were Trouble”, dospio je u top 5 najvažnijih svjetskih glazbenih tržišta, dosegnuvši 2. mjesto na ljestvici Billboard Hot 100.

U ožujku 2014. Taylor se preselila u New York dok je radila na svom petom studijskom albumu, “1989”, koji će postati njezin najuspješniji album. Pod utjecajem synth-popa iz 1980-ih, Swift je prekinula veze s country zvukom svojih prethodnih albuma i reklamirala “1989” kao svoj “prvi službeni pop album”. Taj je album objavljen 27. listopada 2014. i prodan u 1,28 milijuna primjeraka u SAD-u tijekom prvog tjedna od izlaska, debitirajući na vrhu ljestvice Billboard 200. Tri njegova singla – “Shake It Off”, “Blank Space” i “Bad Blood”, s reperom Kendrickom Lamarom – dosegnula su prvo mjesto u Australiji, Kanadi i SAD-u. Svjetska turneja “1989” trajala je od svibnja do prosinca 2015. i bila je turneja s najvećom zaradom te godine, s ukupnim prihodom od 250 milijuna dolara.

U lipnju 2015. Taylor je napisala otvoreno pismo u kojem je kritizirala Apple Music jer nije ponudio tantijeme umjetnicima tijekom tromjesečnog besplatnog pokusnog razdoblja usluge streaminga. Sljedeći dan Apple je objavio da će plaćati umjetnicima tijekom besplatnog pokusnog razdoblja. Na 58. dodjeli nagrada Grammy 2016. “1989” je pobijedio u tri kategorije, uključujući album godine. Taylor Swift postala je prva žena – i peti izvođač ukupno – koja je dvaput osvojila nagradu za album godine kao glavna izvođačica.

Nakon što je nestala s društvenih mreža i iz javnosti tijekom većeg dijela 2016., Swift je izvela jedan od najuspješnijih povrataka u povijesti svojim šestim studijskim albumom, “Reputation”. “Look What You Made Me Do” objavljen je kao vodeći singl tog albuma, a njegov glazbeni video srušio je rekord po broju pregleda u prva 24 sata od objavljivanja.

Album je objavljen 10. studenoga 2017. i uključivao je teški elektropop zvuk, s utjecajima hip hopa, R&B-a i EDM-a. U studenom 2018. Taylor je potpisala novi ugovor za više albuma s tvrtkom Universal Music Group, a njezina će iduća izdanja biti promovirana pod etiketom Republic Recordsa. Ugovor je uključivao odredbu da ona zadržava vlasništvo nad svojim glavnim snimkama. Njezin sedmi album, “Lover”, postao je prvi studijski album u vlasništvu Taylor Swift. “Lover” je objavljen 23. kolovoza 2019. i postao je njezin šesti uzastopni album koji je prodan u više od 500.000 primjeraka u prvom tjednu u SAD-u, čime je postala prva pjevačica kojoj je to pošlo za rukom. Svih 18 pjesama s albuma našlo se na ljestvici Billboard Hot 100 u istom tjednu, postavljajući rekord za najveći broj istovremenih ulazaka žena.

Pravo je iznenađenje bilo kad je 23. srpnja 2020. najavila da će u ponoć objaviti svoj osmi studijski album, “Folklore”. Napravljen u izolaciji tijekom pandemije COVID-19, “Folklore” je rezultat suradnje s dugogodišnjim glazbenim partnerom Jackom Antonoffom te s Aaronom Dessnerom iz The Nationala, s kojim dotad nije radila, kao i s Bonom Iverom, koji se pojavljuje u jednoj od pjesama s albuma. Iste godine objavljen je i album “Evermore”. “Folklore” i “Evermore” obuhvaćaju indie folk i alternativnu rock produkciju, odstupajući od njezinih prethodnih optimističnih pop izdanja. Oba su albuma prodana u više od milijun primjeraka diljem svijeta u prvom tjednu, a “Folklore” je srušio rekord u prvom danu gledanja albuma jedne izvođačice na Spotifyju.

Karijera Taylor Swift nije bila bez skandala, no mediji su je zapamtili kao djevojku koja ne zna biti sama. Prva javna veza s nekom poznatom osobom bila je mladenačka ljubav s članom benda Jonas Brothers Joeom Jonasom. U vezi su bili kratko. Taylor je u prekidu našla dovoljno inspiracije za dvije pjesme: “Last Kiss” i “Forever And Always”. Pjesmu “Back to December” posvetila je glumcu Tayloru Lautneru te njegovoj preplanuloj koži i preslatkom osmijehu...

Glazbom protiv tračeva

Čim je prekinula s njim, potražila je sreću s glazbenikom Johnom Mayerom, no ni ta veza nije potrajala, a koštala ju je prijateljstva s pjevačicom Katy Perry, s kojom je poslije završila u pravom ratu zbog plesačice koju su obje htjele na svojim turnejama. Njihova nesnošljivost bila je prava poslastica za čitatelje tabloida, dok se pjevačice nisu pomirile u spotu za najnoviju pjesmu Taylor Swift “You Need To Calm Down”. I o Mayeru je napisala pjesmu, a onda se zaljubila u glumca Jakea Gyllenhaala. Nisu dugo izdržali pa se nakratko počela viđati s glumcem Eddiejem Redmayneom, koji pjesmu nije dobio.

Velika joj je inspiracija za novi album dečko Joe Alwyn, kojega drži podalje od očiju javnosti, no priznala je kako je pjesma “Lavender Haze” inspirirana vezom s Alwynom i potrebom da odbace tračeve.

Prema procjeni Forbesa, njezino bogatstvo vrijedno je 570 milijuna dolara. Bila je najplaćenija slavna osoba u 2016. sa 170 milijuna dolara, što je pothvat koji je Guinnessova knjiga rekorda priznala kao dosad najveću godišnju zaradu za glazbenicu. Taj rekord oborila je 2019. godine, kada je zaradila 185 milijuna dolara. Svoje bogatstvo uložila je u više nekretnina, pa danas posjeduje imanja u Beverly Hillsu, Rhode Islandu i Tribeci.

