Gledali smo nove 'Nadarene', a glumac Stephen Moyer otkrio nam je kako je s Višnjićem vozio utrke

Nije razgovor s dvoje zvijezda “Nadarenih” niti počeo, a već nam je Stephen Moyer omeo koncepciju. – Iz Hrvatske ste, kažete?

Imam dobrog prijatelja odande, rekao je. – Dobrog? A odakle je? odmah nas je zanimalo. – Goran Višnjić, možda sam trebao odmah napomenuti. Upoznali smo se na jednom snimanju 2008. godine i od tada smo dobri prijatelji. Često se družimo, volimo voziti utrke zajedno. Odvezao sam s njim jednu utrku na 400 milja u Nevadi, bilo je nevjerojatno opasno, trebali ste to vidjeti. Bila je na redu još jedna, no nisam mogao zbog snimanja. Vjerojatno znate kako je on i obožavatelj motocikala.

Da, naravno da sam bio u Hrvatskoj, prekrasna vam je zemlja, rekao nam je glavni glumac “Nadarenih” dok smo se još nekoliko odabranih novinara iz Europe pripremali za kraći intervju u kojem je sudjelovala i jedna od glavnih glumica serije, mlada i prekrasna Natalie Alyn Lind. London je, dakle, bio mjesto gdje smo imali prilike premijerno pogledati prvu epizodu serije “Nadareni”, dijela Marvelova svijeta X-Mena, i to baš u prostorijama samog Foxa pa onda i u društvu dvoje glavnih glumaca gledane serije o mutantima.

Podsjetimo, u seriji roditelji Reed i Caitlin Strucker koje tumače Moyer i Amy Acker otkrivaju da im djeca imaju mutantske sposobnosti što, jasno, otkrivaju i drugi pa slijedi napet bijeg u cijeloj prvoj sezoni. U drugoj obitelj je ponovno zajedno, no njihovi problemi nisu prestali, moraju surađivati s drugim mutantskim skupinama kako bi preživjeli, a sve je teže skrivati se. I dalje su ovdje Hellfire Club, Purifiersi kao najveći neprijatelji mutanata, a vidjet ćemo i Morlockse, podzemno društvo mutanata.

Vidjet ćemo i kako se stara struktura, Unutrašnji krug, ruši i mijenja, a dobit ćemo i dijete mutanta.

Foto: PA/Pixsell

– Uvijek je riječ o toj frustraciji da niste prihvaćeni zbog toga što ste drukčiji. Pokušate suživot, no kao da ni to nije dovoljno, morate odabrati stranu, a to su u našem slučaju mutanti za koje ćemo se boriti. No i među njima ima razmirica, pogotovo s mutantskim podzemljem. Borba za svoje rasteže se do krajnjih granica dopuštenog, lako je prijeći na drugu stranu, pa i povrijediti one za koje se borite. Međutim, ne napuštamo vjeru u mogućnost suživota jer među mutantima još ima ljudi, pa nije tako lako odabrati stranu. S druge strane, gledatelja dovodimo u dilemu, je li netko cool i kada prijeđe na mračnu stranu, napusti vjeru u suživot s ljudima, treba li ga i u tom slučaju podržavati iako je kao lik jako privlačan publici. Strepimo od negativca koji je mio! kaže nam Stephen Moyer.

Priznaje kako situacija u kojoj se nalaze on i njegova obitelj ima puno sličnosti sa situacijama u kojima se nalaze različite skupine po svijetu. – Imali smo scenu u kojoj su djeca držana u kavezima, no onda se za par dana takva scena pojavila na vijestima i scena je izbačena.

Iako smo često znali ostavljati takve rubne prizore, ovo je ipak bilo previše. Ovo nije politička serija niti se trudimo da je bude bliska stvarnosti. No očito je teško izbjeći usporedbe s realnosti u kojoj se svijet danas nalazi. Osobno, bit će mi drago ako se netko negdje u svijetu prepozna u našim likovima i njihovoj borbi. No ovo je prije svega zabavan show u kojem ne sudimo nikome, nego prezentiramo i ostavljamo gledatelju da donese svoje sudove, kaže Stephen Moyer. Ove se sezone, dakle, uvode još dvije grupe.

– Morlocksi su u principu napustili svaku nadu da će se vratiti nekadašnjem životu, pa žive u podzemlju, ne žele više imati dodira s ičim drugim. Purifieri su apsolutno protiv mutanata, tu smo i mi koji i dalje vjerujemo u suživot, a onda je tu Hellfire Club koji želi da mutanti apsolutno prevladaju, opisala je Natalie Alyn Lind nove momente u seriji. Dogodit će se još jedan zaokret koji će, vjerujemo, mnogim fanovima serije biti jako atraktivan.

Otključavaju se i Reedove moći, nešto što se od njega skrivalo 30 godina. Njegova je dilema slična onima koju mnogi imaju danas, kada su, primjerice, drukčije seksualne orijentacije i zbog toga pod velikim pritiskom na nekim mjestima gdje im nije dopušteno izraziti se onako kako žele i misle da bi trebali. Isto je i s Reedom, on je zbog sličnog pritiska morao svoje moći obuzdavati 30 godina i sada je to već postalo jako teško. To je veliki unutarnji sukob za koji ne zna ni njegova obitelj, opisuje Moyer dvojbe koje u novoj sezoni ima njegov lik. I Lauren koju tumači Natalie Alyn Lind bori se s unutarnjom podvojenosti.

– Odabrala je da će ostati na strani dobra, no teško se bori s činjenicom da su joj baka i djed bili zločinci. Tako je kod nje prisutan stalan strah da u nastojanju da napravi dobro ne prijeđe granicu i ode na stranu zla gdje to više ne može opravdati, takvi joj kompromisi nisu dopušteni. Druga sezona ima 16 epizoda, no mi zaista ne znamo što će biti u sljedećoj, nismo čitali scenarij pa sve doznajemo u hodu, tako da je tumačiti likove s takvim unutarnjim sumnjama još i teže, otkriva Natalie čije riječi potvrđuje i Stephen uspoređujući ovakav način rada s radom poznatog redatelja Kena Loacha koji ima običaj zatajiti svojim glumcima što je u sljedećoj sceni. Ostale su im teorije iz velike baze fanova koje serija ima.

Foto: Promo

– I oni su jako pametni! Fanovi X-Mena nevjerojatno su inteligentni i promućurni pa smo tako prošle sezone imali situaciju da su se na internetu pojavile dvije situacije koje su rano prozreli, znatno ranije nego što su se zapravo dogodile. Ove godine više pazimo na to da se nešto ne otkrije ranije kako bi se napetost održala do kraja serije, odala je priznanje fanovima serije Natalie Alyn Lind otkrivši i kako u ekipi serije ima fanova. – Imamo stručne suradnike koji nam pomažu u tome da bolje prezentiramo kako funkcioniraju mutantske moći.

Ozbiljno! To su ljudi koji o X-Menima znaju sve, no ipak ne mogu pobjeći od toga da ih zezam. Kad mi netko dođe i kaže, ne ide ta moć tako nego ovako, znam ih malo bocnuti. Pa tko to zna, tko je vidio uživo kako to funkcionira! duhovito će mlada glumica. Zanimljivo, premijera druge sezone “Nadarenih” dogodila se upravo na desetu obljetnicu emitiranja prve epizode serije “Okus krvi” koja je proslavila Stephena Moyera.

Zato smo postavili pitanje kako to da se nakon deset godina broj fanova serija i filmova o paranormalnom samo povećao.

– Kada pogledate u kojim su se razdobljima ti trendovi događali, 30-ih kada je izašao “Nosferatu”, 70-ih pa sada 2008. i dalje, uvijek su to bila razdoblja velikih svjetskih kriza. Dakle, logičan bi odgovor bio eskapizam. Izgleda da takve serije i filmovi nude prije svega odmak od svakodnevice, no ne takav da vas od nje sasvim udalje, nego su zapravo jasno ogledalo stvarnosti i društva.

To je postigao i “Okus krvi”. Ako nešto radite samo da bude zabavno, tada ćete nakon nekog vremena shvatiti kako nedostaje element koji će pobuditi emociju. “Crno zrcalo” od toga niti ne bježi. Mislim da se to dogodilo i nama s “Nadarenima”, teško je izbjeći da se barem ne dotaknete stvarnosti iako se prije svega bavite njome, govori Stephen Moyer.