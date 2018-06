Glazba 90-ih budi nostalgiju i fascinira me što i današnji klinci vole tu glazbu

Renata Končić Minea proživljava uistinu burno poslovno razdoblje. Hrvatska pjevačica i omiljena TV voditeljica nedavno je izdala novi singl “Čovjek s dva lica”, a najavila je i da radi na novom albumu. Nakon dugogodišnje suradnje s bračnim parom Huljić, na novoj pjesmi prvi put je surađivala s autoricom Milanom Vlaović, a čini se da joj je ta suradnja odlično “sjela”.

Gotovo uvijek nasmijana Minea nastavlja zabavljati gledatelje diljem zemlje preko malih ekrana zahvaljujući emisiji “IN magazin” koju vodi od 2015. godine. Iako kaže da su joj poslovni angažmani došli slučajno, svaki svoj posao neizmjerno voli. Kroz razgovor Minea nam je otkrila kako je točno došlo do suradnje s Milanom, najavljuje li svoj veliki glazbeni povratak, što ju najviše veseli u poslu voditeljice i brojne druge zanimljivosti...

Foto: Duško Jaramaz/PIXSEL

Nedavno ste objavili pjesmu “Čovjek s dva lica”. Što nam možete reći o njoj?

Veliko mi je zadovoljstvo jer sam kroz tu pjesmu započela predivnu suradnju s Milanom Vlaović koju sam oduvijek voljela i cijenila. Imam priliku surađivati s njom, a do te suradnje je došlo sasvim slučajno. Pozvala sam ju da gostuje u mojoj emisiji i tako se pokrenula priča oko pjesama. Kada smo krenuli u dogovore, bile su neke druge pjesme u igri. Međutim, kroz razgovor se ova pjesma nametnula sama po sebi. Kada je osjetila kako ja dišem i u kojem bi smjeru željela ići, predložila mi je tu pjesmu u studiju. Riječ je o snažnoj ženskoj pjesmi. Mislim da će se mnoge žene moći s njom poistovjetiti. Drukčija je od pjesama koje sam do sada pjevala jer odiše ženskom notom koju Milana zaista ima u sebi. Zahvalna sam na toj pjesmi i sretna sam što sam ju mogla otpjevati.

Smatrate da se mnoge žene mogu poistovjetiti s tom pjesmom. Jeste li vi u svom životu imali “čovjeka s dva lica”?

Mislim da nema ženske osobe koja kroz život nije upoznala čovjeka s dva lica. Ne mora to nužno biti loše. Ja sam kroz godine prolazila razne situacije. Međutim, nisam nikada dozvolila da me jedna od tih priča obilježi ili stvori predrasude prema nekim novim vezama. Vjerujem da će se mnoge, baš kao i ja, prepoznati u ovoj pjesmi. Reakcije na pjesmu su fenomenalne, a najbolje su one od ženskog dijela publike. Drago mi je što je doprijela do slušatelja, što se pjeva i što se pušta u radijskom eteru.

Napravili ste kratku pauzu od glazbe. Jeste li ovom pjesmom najavili svojevrsni povratak na glazbenu scenu?

Glazba je moja velika ljubav i oduvijek sam to govorila i isticala. Pjevam od prvih dana jer to jako volim. Nisam kroz glazbu tražila interese nego sam to zaista radila iz ljubavi. Sve što mi se događalo u životu izašlo je iskreno, spontano i nenametljivo. Ispada kao da sam se tijekom jednog perioda života povukla sa scene i da me nije bilo, ali oduvijek sam nastupala i održavala koncerte. Ujedno sam sretna što mi se pružila prilika i za drugim angažmanima poput IN magazina.

Radite li na novim pjesmama? Možemo li uskoro očekivati album?

Nakon CMC festivala, na kojem sam predstavila pjesmu “Čovjek s dva lica”, u planu je još jedan festival početkom iduće godine. U međuvremenu pripremamo još jedan singl koji ćemo predstaviti publici nakon ljeta. Nadam se da ćemo izrealizirati planove vezane za album koji bi trebao ugledati svjetlo dana krajem iduće godine.

Vi ste 90-ih bili jedna od najpopularnijih pjevačica ne samo u Hrvatskoj nego i u regiji. Koje su vam najdraže uspomene na to doba? Žalite li zbog nečega?

Oduvijek sam pjevala iz velike ljubavi prema glazbi i ničega mi nije žao. Nikad na glazbu nisam gledala kao na posao od kojeg mogu zarađivati i iz tog vremena zaista nosim samo lijepe uspomene. Prije otprilike tri i pol godine prvi puta sam stala sam na pozornicu uz Ivanu Banfić i Ellu na nastupu koji je nazvan ‘Volim 90-e’. Mislile smo da ćemo taj ‘party’ imati tijekom samo jednog ljeta, ali publika je na njega odlično reagirala i dan danas nastupamo s pjesmama iz 90-ih. Na svojim solo koncertima također znam otpjevati neku iz tog doba. Primjećujem kako ta glazba budi nostalgiju među ljudima i fascinantno mi je kako ljudi koji su odrastali uz glazbu 90-ih danas imaju svoju djecu koju vode na koncerte i koja također vole tu glazbu.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Od 2015. godine voditeljica ste emisije “IN magazin”. Što vas najviše veseli u toj ulozi?

Svi moji poslovi do sada dogodili su se potpuno spontano i neočekivano pa tako i uloga voditeljice. Osjećala sam veliku odgovornost zato što u Hrvatskoj ima uistinu prekrasnih i talentiranih voditeljica i da sam među njima baš ja dobila angažman u IN magazinu. Posebno mi je draga rubrika “Malci genijalci”. Riječ je o jednom posebnom iskustvu, gdje radim s nadarenom i darovitom djecom. Raduje me talk show “Babinjak”, jer sam tu dobila mogućnost razgovarati s gostima o svakodnevnim temama iz svakodnevnog života, to su uglavnom opušteni, zabavni i ugodni razgovori.

Kroz emisiju “Dom iz snova” pomogli ste brojnim ljudima koje sreća nije pratila u životu. Bude li trenutaka kada vas životne priče sudionika posebno rastuže? Kako se nosite u tim situacijama?

Mnogi su me pitali jesam li se već privikla na priče na koje nailazim kroz emisiju “Dom iz snova”. Misle da sam s vremenom ojačala, ali to je jednostavno nemoguće. Svaka priča i obitelj posebna je na svoj način i nemoguće je ostati imun. Po prirodi sam jako emotivna osoba i jednostavno ne mogu glumiti sreću kada sam tužna i općenito prekrivati emocije. Pomoći ljudima kojima je to uistinu potrebno oplemenjuje svaku osobu.

Iza vas je sedam godina veze. Koji je po vama recept za dobru vezu?

Svoj privatni život uvijek volim zadržati za sebe i nikad nisam pretjerano voljela pričati o tome premda znam da sam javna osoba i da je to dio posla. Baš kao i svaka osoba u vezi imam svoje bolje i lošije dane, ali recept za dobru vezu konkretno ne postoji. Bitna je ljubav i međusobno razumijevanje.

S obzirom na to da imate puno obaveza, stignete li izdvojiti vrijeme za sebe? Što vas opušta?

Svaki slobodni trenutak volim provoditi s osobama koje volim, a ujedno radim i posao koji volim. Pronalazim vrijeme za kave uz meni drage prijatelje i obitelj. To su male sitnice kojima punim baterije. Trenutno na Novoj TV kreće ljetna, opuštenija shema i imat ću više vremena za posvetiti se sebi.

Imate li planove za ljeto?

Uz vođenje IN magazina uz svoju kolegicu Miju Kovačić, imat ću i nastupe po Jadranu. Uz to uvijek nekako u pauzama izdvojim vrijeme za kave na obali i morske radosti.