'Ponovno'

Aki Rahimovski ispraćen je uz posebne pjesme među kojima je i posljednja koju je otpjevao

Zasviralo je nekoliko posebnih pjesama među kojima je prva bila 'Za malo nježnosti' koju je snimio 2016. godine s Parnim valjkom, makedonska pjesma 'Zašto si me majko rodila' te Sinatrina 'My Way'.