Raspao se kultni bend iz 90-ih, mnogi njihov najveći hit slušaju još i danas: Osjećamo da je ovo pravi trenutak za reći zbogom

Nakon tri desetljeća zajedničkog rada, članovi danske skupine Aqua objavili su kraj svoje suradnje. Ovu vijest kultni je bend podijelio s obožavateljima u ponedjeljak putem Instagrama. "Nakon puno nevjerojatnih godina, odlučili smo zatvoriti poglavlje Aquae kao live benda. Aqua je bila toliko ogroman dio naših života, a zajedno smo imali priliku iskusiti više nego što smo se ikada usudili sanjati", započeli su u svojoj objavi.

U nastavku su dodali: "Bezbroj puta smo putovali svijetom, upoznali toliko puno divnih ljudi, pjevali zajedno s milijunima vas i dijelili trenutke koje ćemo zauvijek nositi sa sobom. Kada ste zajedno toliko dugo, također naučite kada je vrijeme zaštititi ono što ste stvorili zajedno. Osjećamo da je ovo pravi trenutak za reći zbogom, dok su uspomene još uvijek snažne i dok su ljubav prema glazbi, priči i jedno prema drugome netaknute. Iz dubine naših srca: hvala svima koji su bili dio ovoga putovanja posljednjih 30 godina. Hvala vam na ljubavi, energiji, podršci i trenucima koje smo dijelili zajedno".

Grupa Aqua osnovana je 1995. godine, a u prvotnom sastavu bili su Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted i Claus Norreen. Svjetsku slavu stekli su tri godine kasnije zahvaljujući planetarnom hitu "Barbie Girl", koji je do danas ostao njihov najprepoznatljiviji singl. Pjesma je bila dio albuma "Aquarium", nakon kojeg su uslijedila još dva studijska izdanja, "Aquarius" i "Megalomania". Iako su se prvi put razišli 2001. godine, ponovno su se okupili 2007., dok je Norreen bend definitivno napustio 2016. godine. Nova popularnost zadesila ih je 2023. godine uslijed izlaska filma "Barbie" s Margot Robbie, za koji su Nicki Minaj i Ice Spice obradile njihov čuveni hit pod nazivom "Barbie World".